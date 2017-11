Primus gastiert im Renndorf

Rastatt hat das Handicap zu verkraften, dass Tobias Prestenbach als Nummer zwei verletzungsbedingt ausfällt. Mannschaftsführer Thomas Hillert konnte mit sieben Siegen die entstandene Lücke gut schließen. Nur zwei Spiele absolvierte die Nummer vier, Martin Hamhaber, so dass Neuzugang Manuel Weis (6:5) alle Partien im mittleren Paarkreuz bestreiten musste. Das Rastatter Paradestück ist das Schlussdrittel, in dem Yannic Klein (6:2) und die beiden Ergänzungsspieler Julian Hertel (9:0) und Simon Henkel (3:0) noch ohne Niederlage sind.

Die Mannschaft des TTC Iffezheim verpasste am vergangenen Spieltag durch die 3:8-Niederlage beim TTC Altdorf den Sprung an die Tabellenspitze der Frauen-Verbandsliga. So wurde aus dem Derby gegen den TV Weisenbach nicht das erhoffte Topspiel der beiden führenden Teams. Iffezheim liegt mit 10:6 Punkten an vierter Stelle, Weisenbach führt die Liga mit 11:3 Punkten an. Vergangenes Jahr konnten beide Teams ihre Heimspiele für sich entscheiden. Martina Schief entwickelte sich in beiden Spielen zur Angstgegnerin der Murgtälerinnen.

Die zweite Mannschaft der Spvgg Ottenau steuert in der Landesliga der Männer in der Auswärtspartie beim Reserveteam der DJK Offenburg den achten Sieg in Folge an. Mit einem Erfolg können die Murgtäler der Konkurrenz auf sechs Zähler davonziehen. Der TTV Muckenschopf liegt in dieser Saison noch etwas hinter den Erwartungen zurück. Die Bezirksmeisterschaft am vergangenen Wochenende diente einigen Akteuren zur Aufbesserung ihrer Form, denn gegen den Dritten Hohberg III stellt sich ein dicker Brocken in den Weg. Nach der 7:9-Heimniederlage gegen den Tabellenzweiten TTV Gamshurst unternimmt der TB Gaggenau am Wochenende im Bezirksderby gegen den TTC Rauental einen erneuten Anlauf, um die ersten Punkte einzufahren. Die Gäste kommen mit der Empfehlung von vier Punkten vom vergangenen Doppelspieltag.

Der TV Bühl ist in der Landesliga der Frauen nach zwei Spielen noch ohne Punktverlust. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten DJK Oberschopfheim (8:2) will man den derzeitigen Rückstand von vier auf zwei Zähler verkürzen. Der Vorjahresmeister TTF Rastatt II (4:4) backt in diesem Jahr kleinere Brötchen. Im Bezirksderby gegen den TTC Iffezheim II sind zwei Punkte fest eingeplant.

Der TTC Iffezheim II übernahm in der Vorwoche die Tabellenführung in der Männer-Bezirksliga. Im Topspiel empfängt Iffezheims Reserveteam den verlustpunktfreien Verfolger Spvgg Ottenau III (12:0). Können die Gastgeber dem Rivalen den ersten Punktverlust zufügen? Im zweiten Topspiel muss der Dritte TTC Iffezheim (12:4) beim viertplatzierten TV Weisenbach (11:1) antreten. Weisenbach muss am Doppelspieltag noch zum TV Lichtental. Mit der vollen Punkteausbeute könnten die Murgtäler neuer Tabellenführer werden. Zwei Stadtderbys absolviert der Rastatter TTC. In den beiden Auftritten beim Tabellenletzten TTF Rastatt und gegen den Aufsteiger TTC Rauental II sollen vier Punkte gewonnen werden. Rauental empfängt einen Tag zuvor den TTV Bühlertal und ist hier Außenseiter, wie auch einen Tag später der TV Lichtental, der in Bühlertal gastiert.

In der Bezirksklasse der Männer bestreitet der Tabellenfünfte SV Weitenung einen richtungsweisenden Doppelspieltag. Am Freitag gastiert die Mannschaft beim Rangsechsten TTC Muggensturm, am Samstag empfängt Weitenung zu Hause den Fünftplatzierten TTG Bischweier. (ti)