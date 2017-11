Gelungene EM-Generalprobe

Einen hervorragenden dritten Rang erreichte das deutsche Nationalteam der Curler um die beiden Rastatter Clubkameraden Alexander Baumann und Manuel Walter vom Baden Hills Golf- und Curling-Club (BHGCC) beim 21. Grand Prix des "CC Bern-Inter".

24 Mannschaften aus neun Nationen - darunter einige Nationalteams - waren am Start dieses dreitägigen Turniers in der Schweizer Hauptstadt, das zur Vorbereitung auf die am Samstag beginnende Europameisterschaft in St. Gallen diente. Mit dabei war auch ein zweites deutsches Team des BHGCC um Skip Marc Muskatewitz, das am Ende den fünften Platz belegte.

Insgesamt neunmal musste Baumann mit seinen Kameraden an den drei Tagen aufs Eis - bei der EM werden neun Spiele an fünf Tagen ausgetragen -, ehe er nach fünf Siegen und drei Niederlagen im Spiel um Platz drei das Schweizer Team aus Zug mit 6:5 bezwang und hinter zwei weiteren Schweizer Teams den dritten Platz ergatterte. Mit Manuel Walter, Sebastian Schweizer aus Schwenningen sowie den Bayern Daniel Herberg und Ryan Sherrad wird er versuchen, bei der anstehenden EM einen Platz unter den besten sechs zu erreichen, um sich einen weiteren Start bei den Weltmeisterschaften 2018 in Las Vegas zu sichern. Vorab steht jedoch noch der Kampf um die Qualifikation zur Teilnahme an den Olympischen Spielen in Südkorea an, der vom 5. bis 10. Dezember in Pilsen (Tschechien) ausgetragen wird.

Mit vier Siegen und zwei Niederlagen landete das zweite Team mit Muskatewitz, Kevin Bold und Marc Weiler (alle BGHCC) sowie Peter Gaedeke auf Rang fünf vor Lettland und Spanien. Dass Quartett wird versuchen, bei den deutschen Meisterschaften Mitte Dezember ihren Clubkollegen das Leben schwerzumachen. (red)