Teambuilding am Bodensee

Der Bodensee ist auch im Herbst eine Reise wert - zumindest, wenn man auf 50 unterschiedliche Schattierungen der Farbe Grau steht und darauf, dass dicke Nebelschwaden über das Wasser wabbern. Für derlei pittoreske Tristesse hat man bei der SG Muggensturm/Kuppenheim keine Zeit, schließlich steht am morgigen Vorabend das Südbadenliga-Duell bei der HSG Konstanz II auf dem Programm. Denn will MuKu die Angebote am See nutzen: Im Sinne des Teambuildings wird nach der Partie dort übernachtet - inklusive Abstecher ins Konstanzer Nachtleben.

"Deshalb wollen wir natürlich unbedingt gewinnen", sagt MuKu-Spielertrainer Benny Hofmann. Logischerweise nicht nur deshalb, aber mit zwei Punkten im Reisegepäck feiert es sich selbstverständlich etwas leichter. Durch einen Erfolg könnten sich die Mittelbadener gleichsam für die bittere Heimniederlage gegen Altenheim vom vergangenen Samstag rehabilitieren. Dafür muss in der idyllisch direkt am See gelegenen Schänzlehalle die Chancenauswertung besser werden, denn diese war gegen den TuS schlicht "katastrophal", wie Hofmann zugeben musste. Der Spielertrainer geht davon aus, dass Julian Schlager dabei wieder mithelfen kann. Überraschenderweise konnte der Rückraum-Shooter nach seinem Muskelfaserriss schon vergangene Woche erste Gehversuche unter Wettkampfbedingungen machen, morgen ist er wieder "voll dabei", so Hofmann.

Wer bei der Konstanzer Zweitliga-Reserve dabei ist, weiß man hingegen noch nicht. Und damit geht es MuKu wie der SG Steinbach/Kappelwindeck, die am Sonntag die Südbadenliga-Vertretung der SG Köndringen/Teningen zu Gast hat. Die SG-Reserve rangiert derzeit auf Platz elf, der Aufsteiger aus dem Rebland zwei Ränge drüber, was für leichte Steinbacher Vorteile spricht. Je nachdem wer beim Gast auflaufe, sei "die Favoritenrolle ganz schnell wieder weg", sagt Markus Ullrich. Unabhängig von der Tabellensituation ist der SG-Trainer mit dem bisherigen Saisonverlauf und mit dem ausgeglichenen Punktekonto (8:8) mehr als zufrieden. Zudem freut ihn, dass immer wieder andere Spieler seines Teams Verantwortung übernehmen. Als Flügelflitzer Simon Pfliehinger nach zwei starken Partien beim Auswärtssieg in Kenzingen verwachst hatte, sprang Stefan Schmitt in die Bresche und streute sieben Tore aus dem Rückraum ein - Wiederholung gegen Köndringen ist durchaus erwünscht.

Während der TuS Helmlingen nach dem Auswärtssieg in Waldkirch erneut in der Fremde ran muss und im Schwarzwald beim Aufsteiger TV St. Georgen klar favorisiert ist, lässt sich eben dies von Phönix Sinzheim nicht unbedingt behaupten. Schließlich kommt mit dem Oberliga-Absteiger HGW Hofweier ein echtes Topteam in die Fremersberghalle. Dessen ungeachtet gibt sich Kalman Fenyö, der mit seinem Team in den vergangenen zwei Spielen nur einen Zähler ergattern konnte, kämpferisch: "Wir spielen zu Hause voll auf Sieg!" Zur Wahrheit gehört allerdings auch: "Für mich hat Hofweier den stärksten Kader der Liga", so der Trainer. Doch auch die Feuervögel sind gespickt mit Ausnahmekönnern, und so wird es laut Fenyö darauf ankommen, dass sich seine Spieler - alle Mann sind an Bord - "an die Vorgaben halten und ihr Bestes geben". Konkret heißt das: Die Angriffe geduldig zu Ende spielen, nicht zu früh abschließen. "Dann wird sich Hofweier schwertun", so Fenyö.