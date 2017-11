Jede Woche grüßt das Murmeltier

Matthias Frieböse dürfte sich zurzeit so fühlen, wie Bill Murray in der Hollywood-Komödie "Und täglich grüßt das Murmeltier". Während der US-Filmstar in einer amerikanischen Kleinstadt immer wieder ein und denselben unliebsamen Tag mit dem pelzigen Fellknäuel erleben muss, befindet sich der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim momentan auch in einer Endlosschleife - und zwar in der der späten Gegentore. Auch am vergangenen Samstag verschenkte seine junge Truppe im Kellerduell gegen Bad Dürrheim drei Minuten vor Schluss den anvisierten Sieg und musste sich mit einem 1:1 begnügen.

"Aller guten Dinge sind drei", entgegnet der 08-Coach der "schwarze Serie" mit schwarzem Humor. "Vielleicht bleiben wir ja in Denzlingen jetzt von einem späten Gegentor verschont", hofft er nach den Last-Minute-Treffern gegen Freiburg, Endingen und eben Bad Dürrheim, dass der vierte Streich nicht sogleich folgt.

Natürlich sei es bitter gewesen, wieder einen Sieg auf der Schlussgeraden verspielt zu haben, räumt Frieböse ein, doch vielmehr ziehe er Mut aus der Vorstellung gegen den Mitkonkurrenten. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, mit einer klasse zweiten Halbzeit. Wir haben momentan einfach kein Ergebnisglück", sagt der Inhaber einer Fußballschule. Doch ein Haar in der spielerischen Suppe hat Frieböse dann doch noch gefunden: "Wenn wir schon in den vergangenen Wochen zum Schluss etwas wackeln, dann müssen wir unsere Kontergelegenheiten zumindest besser nutzen. Gegen Bad Dürrheim haben wir zwei, drei richtig gute Möglichkeiten liegengelassen." Nichtsdestotrotz sieht der Coach des Tabellen-15. sein Team "voll auf der Höhe" mit den Mitkonkurrenten. "Wir sind dran, brauchen aber natürlich auch Punkte."

Diese sollen am Sonntag beim bislang so enttäuschenden FC Denzlingen (zwölfter Platz/17 Punkte) eingefahren werden. Der FCD, immerhin Vorjahresdritter, kommt einfach nicht in die Gänge und kämpft wie die Hälfte der Liga gegen den Abstieg. "Ein Fußballleckerbissen wird das sicherlich auch nicht, allein schon wegen der momentanen Witterungs- und Platzverhältnisse", meint Frieböse. Umso mehr gelte es, die typischen Tugenden wie Leidenschaft, Einsatzwillen und Laufbereitschaft an den Tag zu legen, um gegen die ohne Frage vorhandene fußballerische Klasse der Breisgauer zu bestehen. "Die haben richtig viel Qualität, vor allem in der Offensive", findet der 08-Coach.

Zweikämpfe annehmen, eklig sein, den Denzlinger Ballkünstlern den Spaß verderben und selbst mit schnellem Umschaltspiel sowie zielstrebigen Kontern zum Torerfolg kommen - so sollen im besten Fall die drei Punkte mit nach Kuppenheim genommen werden.

In Denzlingen muss Frieböse jedoch auf einige Korsettstangen seiner Mannschaft verzichten. Stürmer Lucas Grünbacher fällt weiterhin wegen muskulärer Probleme aus, und Kapitän Faruk Karadogan hat sich einen Jochbeinbruch zugezogen. Zudem bangt der 08-Trainer um die Einsätze von Simon Götz (Außenbandriss), Okan Eren und Armin Karamehmedovic (beide erkältet). Zumindest kehrt Abwehrturm Denis Kolasinac zurück, um ein mögliches spätes Gegentor zu verhindern.

Bill Murray wurde im Übrigen für seine Leiden mit der Liebe seines Lebens belohnt. Matthias Frieböse würde sicherlich ein Sieg in Denzlingen ohne spätes Gegentor schon reichen.