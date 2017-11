Wohltuende Regeneration

Dass Letzteres für den SV Sinzheim zutrifft, kann mit Fug und Recht behauptet werden. Denn dass der SV Bühlertal nach dem Absturz von der Landesliga-Tabellenspitze auf Rang vier keine leichte Kost darstellt, weiß jeder in Sinzheim. "Es muss alles stimmen für uns, wenn wir etwas holen wollen. Es ist eine klare Steigerung nötig, läuferisch und spielerisch", verweist der Trainer auf die Defizite zuletzt. Dass der Gegner momentan kriselt, macht ihn für Lamprecht umso gefährlicher. "Die werden uns alles abverlangen. Aber auch wir sind wie ein angeschlagener Boxer, wir brauchen unbedingt Punkte, es geht für uns ums Überleben." Das Polster zur absoluten Gefahrenzone ist nach vier sieglosen Spielen vor dem letzten Vorrundenspieltag tatsächlich dünn geworden, auch wenn das Nachholspiel in Elchesheim noch in petto ist. Lamprecht fällt ein zweiter Grund ein, warum er von seinen Schützlingen eine große Leistung erwartet: "Bis auf das Ottenau-Spiel haben wir alle Derbys verloren."

Und der SV Bühlertal einige von denen in überzeugender Manier wie im Bühler Hängenich gewonnen. Doch in den vergangenen Wochen ging die Tendenz eindeutig in die falsche Richtung, ließ man beständig Punkte liegen. Nichts anderes als der Wiederaufstieg ist das Ziel, und genau dieses ist erstmals seit dem starken Saisonstart gefährdet. "Wir sollten nicht hektisch werden. Die acht, neun Spieler, die mir vor Wochen im Training fehlten, dies schlägt sich jetzt durch. Die geistige Fitness vor dem Tor fehlt einfach", erklärt Coach Michael Santoro den aktuellen Durchhänger. "Gegen Durbach sind wir zum Schluss volles Risiko gegangen und in einen schulbuchmäßigen Konter gelaufen." Für Santoro kommt das Derby zum "richtigen Zeitpunkt".(mi)