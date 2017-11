Die Null soll weiter stehen

Altdorf



TTC Iffezheim peilt Spitze an Altdorf (red) - Die Tischtennis-Frauen des Verbandsligisten TTC Iffezheim peilen durch zwei Siege am Wochenende gegen den TTC Altdorf und den TTC Blumberg die Tabellenspitze an. Im einzigen Spiel der Bezirksliga der Männer empfängt Gaggenau den Gast aus Gamshurst (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - Die Tischtennis-Frauen des Verbandsligisten TTC Iffezheim peilen durch zwei Siege am Wochenende gegen den TTC Altdorf und den TTC Blumberg die Tabellenspitze an. Im einzigen Spiel der Bezirksliga der Männer empfängt Gaggenau den Gast aus Gamshurst (Foto: fuv). » - Mehr