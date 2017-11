Kein Selbstläufer

Es sieht aus wie eine mehr oder minder lästige Pflichtaufgabe, doch das Spiel gegen den Tabellenletzten Solingen dürfte für die Volleyball-Bisons aus Bühl alles andere als ein Selbstläufer sein. Die "Bergischen Volleys", wie sich die Solinger inzwischen nennen, haben im bisherigen Saisonverlauf zwar noch keinen Satz gewonnen, doch sowohl gegen Lüneburg, Rhein-Main wie auch und Königs Wusterhausen waren die einzelnen Satzergebnisse knapp. "Meine Spieler müssen 100 Prozent bringen, mindestens, und bis zum Schluss hoch konzentriert sein", stellt Bühls Trainer Ruben Wolochin klar, dass er den Gegner absolut ernst nimmt.

Zu Überheblichkeit besteht im Bühler Lager trotz der jüngsten Erfolgserlebnisse auch gar kein Anlass. Wolochin weiß ganz genau, dass Kleinigkeiten den Ausschlag geben können und schon verwandelt sich die Favoritenrolle gegen den Außenseiter in eine schwere Last. Auch weil wohl weiterhin ohne den etatmäßigen Zuspieler Oleksandr Dmytriiev geplant werden muss. Der Ukrainer hat seine Knieverletzung noch immer nicht komplett auskuriert. "Es ist deutlich besser als vergangene Woche, aber noch immer nicht richtig gut." Wolochin würde ihn deshalb möglichst nochmals schonen, und da kommt es der Bühler Mannschaft sehr entgegen, dass sich die Leistungen von Nachwuchsmann Mario Schmidgall deutlich stabilisiert haben.

Vor allem die Abstimmung mit Diagonalangreifer Iurii Kruzhkov scheint inzwischen zu passen. Kruzhkov avancierte gegen Rottenburg zum wertvollsten Spieler seines Teams. "Ich hoffe, das gibt ihm Auftrieb", erwartet Wolochin weitere Fortschritte, denn Kruzhkov spielt in der taktischen Ausrichtung eine wichtige Rolle . Klar ist für Wolochin jedenfalls, dass seine Mannschaft selbst die Akzente setzen muss. "Wenn wir Solingen ins Spiel kommen lassen, wird es gefährlich. Wenn wir aber unser Niveau abrufen, dann sollten wir auch gewinnen können."

Vom Studenten- zum Profiteam

Bei den Bergischen lief im Sommer einiges unrund. Aus der bisherigen Studentenmannschaft wurde dank Runderneuerung ein echtes Profiteam geformt, mit dem Ziel, sich dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren. Und langsam gelingt es Trainer Johann Isacsson, der auch schwedischer Nationaltrainer ist, das Spiel seiner Mannschaft in die richtige Richtung zu entwickeln. "Ich kenne Isacsson seit ungefähr 15 Jahren und habe ihn als guten Trainer in Erinnerung", sagt Wolochin über seinen Kollegen auf der gegnerischen Bank, der übrigens als Spieler selbst in der Bundesliga aktiv war. Zwar wird bisher zumeist über die Außenpositionen angegriffen, doch das dürfte vor allem an der nicht sehr sattelfesten Annahme liegen. Zuspieler Johannes Tille, jüngerer Bruder des Nationalmannschafts-Liberos Ferdinand Tille, muss jedenfalls häufig lange Wege gehen. Wenn Solingen aber über die Mitte kommt, dann meist mit Erfolg.

Vor allem Rutger Zoodsma, Sohn des 349-fachen holländischen Nationalspielers Ronald Zoodsma, ist zu beachten. Hinzu kommt, dass das Schlusslicht einen starken Block stellt. Größtes Problem ist die dünne Personaldecke. In die Saison gestartet wurde mit gerade mal neun Akteuren, nun sind zehn Spieler an Bord, nach weiteren Verstärkungen wird gesucht. Gut möglich, dass zum Spiel in der Bühler Großsporthalle der nächste Neuzugang präsentiert wird. Doch für Wolochin ist dies nur ein Randaspekt. "Wir müssen gut spielen, der Rest ergibt sich dann von alleine." (win)