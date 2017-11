Aufgemotzter Kader

Die zweite Mannschaft des schwäbischen DEL-Vertreters hat sich im Sommer verjüngt und band einige Spieler aus den eigenen Junioren an sich. Doch so richtig kamen die Fire Wings in dieser Saison noch nicht in Fahrt. Dies lag bislang auch daran, dass die Schwarzwälder kaum ein Spiel im kompletten Anzug bestreiten konnten. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams am zweiten Spieltag endete mit 4:1 zugunsten der Baden Rhinos. Der aktuell siebte Tabellenplatz mit elf Punkten täuscht allerdings auch über die eigentliche Stärke und das Potenzial der Truppe hinweg. Dies belegen die immer wieder abgerufenen starken Leistungen wie der jüngste 4:3-Erfolg in Ravensburg. Gerade die Rhinos wissen, wie schwer es ist, beim EVR zu bestehen und gehen deshalb mit dem nötigen Respekt, aber auch mit dem gewachsenen Selbstvertrauen aus bislang sechs gewonnenen Spielen an die Aufgabe heran.

Der Kader wird sich gegenüber dem letzten Auftritt vergrößern. Michel Obermann, Sebastian Wolf, Iven Rösch und Marco Trenholm sind wieder einsatzbereit. Dafür steht hinter Christian Böcherer noch ein Fragezeichen, nachdem er in Ravensburg im letzten Drittel das Spiel abbrechen musste. Außerdem wird Routinier Rouven Siel nicht mit von der Partie sein.

Ein großer Faktor sind in dieser Saison wieder die Fans der Rhinos. Der Andrang zu den Heimspielen war zu Saisonbeginn noch nie so groß. Rund 800 Zuschauer wollten das Halloweenderby gegen Stuttgart miterleben und kamen voll auf ihre Kosten. Eine ebensolche Kulisse wünschen sich die Verantwortlichen nun auch für den heutigen Abend, denn Hochspannung ist garantiert. Sollte den Fire Wings ein Auswärtserfolg gelingen, wären sie wieder dicht an den Playoffplätzen dran. Blieben die Punkte jedoch bei den Airpark-Cracks, könnten sich die Rhinos erstmal im oberen Drittel festsetzen. (ndm)