Jung und Alt auf dem Podest vertreten

(rap) - Fußball-Kreisligist FC Rastatt 04 hat sich am Dienstagabend von seinem Trainerduo Gregor Pajonk und Besim Karaabo getrennt. Aufgrund eines dünnen Kaders und einigen Verletzten rutschte der Traditionsverein in der Kreisliga A Nord auf den zehnten Platz ab (Foto: av/up). » - Mehr

