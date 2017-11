Pflichtaufgabe erfüllt

Die Bergischen Volleys aus Solingen durften sich zwar über den ersten Satzgewinn in der laufenden Saison freuen, die Punkte aber blieben in Bühl. Mit einem phasenweise mühsamen 3:1 (25:15, 29:27, 18:25, 25:18)-Erfolg gegen Schlusslicht Solingen bestätigten die Volleyball Bisons Bühl zwar ihren Aufwärtstrend, doch auch Trainer Ruben Wolochin sah sich darin bestätigt, dass noch viel Arbeit nötig ist und auch Geduld. "Es ist für eine junge Mannschaft nicht immer so einfach, bis zum Schluss 100 Prozent Leistung zu bringen."

Die Gäste aus dem Bergischen Land erwiesen sich von Anfang an als unorthodoxer und damit unbequemer Gegner. Vor 1200 Zuschauern in der Bühler Großsporthalle gab es bei den Gastgebern aber andererseits auch schwer erklärbare Leistungsschwankungen.

Womöglich war der Druck, vor eigenem Publikum als klarer Favorit ins Spiel zu gehen, doch etwas zu hoch. Bühl tat sich jedenfalls schwer, seinen Rhythmus zu finden. Unnötige Fehler im Angriff, zu passiv im Block und schon lag der Gast im ersten Satz mit 7:4 in Führung. Bühl reduzierte in der Folge aber die eigenen Fehler und stellte sich in der Feldabwehr besser auf die gegnerischen Angriffe ein. Bei 13:12 wurde erstmals die Führung übernommen und anschließend konsequent ausgebaut. Bühl lief nun richtig heiß und Solingen machte bis Satzende nur noch magere drei Punkte.

Im zweiten Satz legte Solingen vier Punkte vor und hielt diesen Vorsprung bis zum 17:13. Sogar der Japaner Masahiro Yanagida geriet völlig außer Tritt und leistete sich einfachste Fehler. Wolochin reagierte, nahm zunächst Yanagida aus der Mannschaft und später mit Corbin Balster auch seinen zweiten Außenangreifer. Doch letztlich war es Mittelblocker Magloire Mayaula, der mächtig aufdrehte und für die Wende sorgte. Zunächst mit wuchtigen Angriffen, dann mit "krummen" Aufschlägen, die Solingens Annahme komplett aus dem Konzept brachten. Bei 23:22 lag Bühl erstmals in Führung, konnte sich aber auch beim Gegner bedanken, der sich in der Endphase gleich drei Aufschlagfehler leistete und hierdurch den Satz fast schon kampflos abgab.

Nach dem insgesamt eher glücklichen Satzgewinn verlor dann aber Bühl komplett den Faden. In allen Spielelementen häuften sich die Fehler, wobei im Angriff zu häufig mit der Brechstange statt mit Köpfchen der Erfolg gesucht wurde. Solingen konnte nahezu unbedrängt den ersten Satzerfolg der laufenden Spielzeit feiern. Zwar war Bühl auch im vierten Satz zunächst zu sehr mit sich selbst beschäftigt, doch spätestens zur Satzmitte spielten sich die Bisons frei und zogen die Sache konsequent durch.

"Wir waren gut vorbereitet und meine Spieler waren auch sehr konzentriert, machten dann aber zu viele Fehler", sagte Wolochin nach Spielende.