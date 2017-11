Die Heimserie hält Von Hans Falsehr Ein bisschen Zittern kam dann doch noch auf, Schiedsrichter Felix-Benjamin Schwermer aus Magdeburg war es schließlich vorbehalten, dieses zu beenden. Erst mit seinem Schlusspfiff konnten sich Spieler und Fans des Karlsruher SC drei weiterer Punkte so richtig sicher sein. Mehr als ein Treffer war den Schützlingen von Trainer Alois Schwartz trotz deutlicher Überlegenheit gegen den FSV Zwickau zuvor schließlich nicht gelungen. Daniel Gordon hatte diesen kurz vor der Pause per Kopf erzielt. "Es war das erwartet schwere Spiel", fasste KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer den denkbar knappen Sieg zusammen. "Zwickau war ein unbequemer Gegner. Wenn einem das 2:0 nicht gelingt, muss man immer bis zum Schluss zittern", stellte er fest. Am Ende war's weitgehend egal. Weit wichtiger ist: Die Wildparkprofis sind in dieser Spielzeit zu Hause weiterhin ungeschlagen und haben ihre letzten fünf Spiele vor eigenem Publikum jeweils zu Null gewonnen. "Wir haben uns schwergetan und keine richtigen Lösungen gefunden", analysierte Schwartz, auch weil der Ball "sehr viel in der Luft" gewesen sei. Dabei habe, so der KSC-Coach, schon Trainerlegende Zlatko "Tschik" Cajkovski gesagt: "Vogel gehört in die Luft, Ball auf den Boden." Das sozusagen "historische", weil erste Pflichtspiel zwischen dem KSC und dem Fußballsportverein Zwickau wurde mit einer halben Stunde Verspätung angepfiffen, weil sich der Sonderzug mit 400 Gästefans auf dem Weg in die Fächerstadt wegen einer falschen Weichenstellung verfahren hatte. Nicht unbedingt spannend, aber abwechslungsreich waren die ersten 45 Minuten - und lange lief die faire Partie auf ein 0:0 zur Pause hinaus. Dann allerdings köpfte Gordon mit der zweiten Karlsruher Ecke die Gastgeber doch noch in Führung (44.). Etwas glücklich, denn der FSV war bis dahin keinen Deut schwächer. Im Gegenteil: Zwickau wirkte zunächst etwas frischer und spritziger und spielte schnell, direkt und schnörkellos nach vorne. Karlsruhes Schlussmann Benjamin Uphoff musste im ersten Spielabschnitt zwar nicht einmal ernsthaft eingreifen, aber Gästestürmer Wagner schoss einmal nur um Haaresbreite links vorbei (12.) und einmal nur knapp über den KSC-Kasten (41.). Die Badener ihrerseits kamen zunächst überhaupt nicht gefährlich vor das Tor der Westsachsen. Die Schussversuche von Muslija (20.), Fink (29.) und Mehlem (43.) wurden geblockt oder waren zu harmlos. Kein Wunder, dass das 1:0 für die favorisierten Hausherren aus einer Standardsituation fiel. Nach dem Seitenwechsel verdiente sich der KSC seine Führung allerdings mit einer gewissen Überlegenheit, die sich unter anderem in 7:2-Eckbällen ausdrückte. Außerdem hätte Fabian Schleusener nach einem Freistoß von Marvin Wanitzek das 2:0 nicht nur köpfen können, sondern müssen (60.). Marc Lorenz scheiterte im Anschluss mit einem satten Schuss ebenso an Zwickaus Torhüter Johannes Brinkies (73.) wie kurz darauf Burka Camoglu (77.). Im Kampf gegen ein zweites Gegentor wusste sich der FSV immer öfter nur durch Foulspiel zu helfen, was sich in vier Verwarnungen niederschlug. Trotzdem kritisierte Schwartz seine Mannschaft: "In der zweiten Halbzeit hat uns die Ruhe gefehlt. Wir hatten viele Ballverluste und haben nicht gut gespielt", stellte er fest. Allerdings müsse auch so ein "dreckiger Sieg" mal sein. Jetzt heiße es "Mund abputzen" und nach vorne blicken. Dort wartet nächsten Freitag Tabellenführer SC Paderborn. KSC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Camoglu (90.+1 M. Stoll), Marcel Mehlem, Wanitzek, Muslija (62. Lorenz) - A. Fink (75. Stroh-Engel) - Schleusener. FSV Zwickau: Brinkies - Barylla, Wachsmuth, Antonitsch, Lange - Öztürk (57. C. Göbel), Frick, Könnecke, Miatke (61. Garbuschewski) - R. König, Wagner (72. Ferfelis). Schiedsrichter: Felix-Benjamin Schwermer (Magdeburg) - Zuschauer: 10800 - Tore: 1:0 Gordon (44.) Gelbe Karten: - / R. König (2), Antonitsch (4), Frick (8), Wachsmuth (3).

