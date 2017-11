Heimfestung erfolgreich verteidigt

Vor abermals 600 Zuschauern in der Eisarena am Baden Airpark legten die Nashörner in den ersten zehn Minuten ein hohes Tempo an den Tag. Selbst eine eigene Unterzahlsituation in der zweiten Spielminute nutzten die Rhinos um den Gegner unter Druck zu setzen. Dennis Walther war nach drei Zeigerumdrehungen der Nutznießer und konnte einen Fehlpass per Direktschuss zur Führung verwerten. Die Fire Wings, die bereits einen Tag zuvor ein schweres Spiel gegen Eppelheim (0:3) in den Knochen hatten, waren im ersten Abschnitt in allen Belangen unterlegen.

In der zehnten Minute war es Andy Mauderer, der einen Abpraller zum 2:0 in den Winkel setzte, ehe 80 Sekunden später Noel Johnson per schönem Direktschuss den dritten Treffer folgen ließ. Erst zum Ende des Auftaktdrittels hin meldeten sich die Fire Wings am Geschehen an und hatten erste gefährliche Aktionen, die Sebastian Trenholm im Hügelsheimer Tor aber entschärfen konnte.

"Das zweite Drittel ist momentan nicht unsere Stärke. Da müssen wir konzentrierter zu Werke gehen" resümierte Coach Terry Trenholm und warnte seine Mannschaft bereits in der ersten Pause vor dem ungeliebten Abschnitt. Dennoch kamen die Schwenninger zurück und nutzten die Unwachsamkeit der Rhinos gnadenlos aus. Genau 122 Sekunden benötigten Marcel Thome und Dominik Deuring, ehe auf der Anzeigetafel nach 25 Minuten ein 3:2 erschien. Plötzlich war es wieder ein Eishockeyspiel, welches sich auch auf die Schwenninger Seite hätte schlagen können. Eine Überzahl brachte die Rhinos fünf Minuten vor der zweiten Pause zurück. Johnson schlenzte den Puck einfach mal auf das Gästetor und traf zum 4:2 in die Maschen.

Der Schlussabschnitt war zwar nicht der erhoffte Sturmlauf der Hausherren, doch übernahmen die Rhinos wieder die absolute Kontrolle des Geschehens und kamen durch zwei weitere Treffer von Dennis Walther (56., 60.) zum auch in der Höhe verdienten 6:2-Endstand. Am Sonntag (19 Uhr) kommt es in Eppelheim zum Topspiel, wenn die Rhinos gegen den Dritten um die Plätze streiten. (ndm)