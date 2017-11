Peter Fodor - Alien vom Planeten Handball

Phönix Sinzheim -

HGW Hofweier 24:21.

"Peter, Peter" schallte es nach dem Schlusspfiff von den Rängen in der Sinzheimer Fremersberghalle. Schließlich wusste der Phönix-Anhang ganz genau, wer die zwei Punkte gegen den bisherigen Tabellenführer festgehalten hatte. Auch Kalman Fenyö stimmte in die Lobeshymnen ein: "Wir müssen uns bei Peter bedanken", sagte der Phönix-Trainer, "er hat eine überirdische Leistung gezeigt. Ganz offenbar stammt Fodor doch nicht aus Ungarn, sondern von einem Planeten namens Handball, denn in der entscheidenden Phase brachte der Torwart die gegnerischen Angreifer reihenweise zur Verzweiflung.

In Hälfte eins spielten aber auch seine Vorderleute - allen voran der Geistesblitze zuckende Yanez Kirschner - wie vom anderen Stern. Der HGW befand sich in einem BSV-Schleudergang und wusste beim 17:8 zur Pause gar nicht recht, wo oben und unten ist. Doch nach der offensiv wohl besten Phönix-Hälfte folgte die schlechteste in der bisherigen Saison: Aufgrund von technischen Fehlern, Pech, vor allem aber Unvermögen gelangen den Hausherren im zweiten Durchgang nur noch sieben Treffer. Beim 21:20 (52.) drohte das Spiel endgültig zugunsten der Gäste zu kippen, doch Peter Fodor hielt allein in den letzten fünf Minuten fünf schier unmögliche Bälle - und avancierte zum überschwänglich umjubelten Mann des Abends.

Tore für Phönix: Y.Kirschner 8/1, Pfliehinger 5/1, Lauffenburger 3, Winogrodzki 2/1, Rumpf, Ernst je 2, V. Kirschner, Meny je 1 - für Hofweier: M. Herzog 4, Bures, Gieringer, Häß je 3, Stocker, F. Herzog je 2, Barbon, Schade, See, Blasius je 1.

HSG Konstanz II -

SG Muggensturm/K. 32:36.

"Überglücklich" war Benny Hofmann über die gezeigte Leistung seiner Mannschaft und die gelungene Rehabilitation für die Heimniederlage gegen Altenheim. "Die Mannschaft hat wahnsinnig gekämpft, einer hat sich für den anderen eingesetzt", war der Spielertrainer "hoch zufrieden". Ohne Julian Schlager, dafür mit einem überragenden Marvin Charles und einem trotz Grippe völlig aufgedrehten Jan-Philipp Valda mussten die Gäste zunächst einem Rückstand hinterherlaufen, teilweise lag die HSG komfortabel in Front (8:4/10.). Doch nur knapp fünf Minuten später glich MuKu zum 11:11 aus, fortan entwickelte sich ein enges Duell, in dem die SG beim 18:19 (28.) erstmals in Führung ging. Nach der Pause (19:20) legte MuKu meist vor und hatte nach dem 32:32 (52.) die besseren Antworten parat.

Tore für HSG: S. Löffler 9, Kunde, Braun je 5/2, Oßwald, Both je 3, Mack, Wangler je 2, Gemeinhardt, J. Löffler, Fehrenbach je 1 - für MuKu: Valda 11, Charles 7, Unser 6, Welzer 5/3, Hörth 4, Herbst, Wagner, Treuer je 1.

TV St. Georgen -

TuS Helmlingen 17:24.

Nach ausgeglichenem Beginn (3:3/9.) setzte sich der TuS beim 4:7 (15.) leicht ab, bekam aufgrund der aggressiven TV-Abwehr und der hohen Laufbereitschaft der Hausherren aber zunehmend Probleme: St. Georgen glich aus (9:9/26.) und ging zur Pause mit 12:11 in Front. Allerdings musste der TV dem hohen Tempo Tribut zollen, acht TuS-Tore in Folge zum 12:19 (44.) verdeutlichen den Niedergang. Spätestens beim 14:21 (49.) war der Gästesieg ausgemachte Sache.

Tore für St. Georgen: Grießhaber 3/1, Linhard 3, Bürk 2/1, Müller, J. Holzmann, N. Holzmann je 2, Assfalg, L. Holzmann, Lermer je 1 - für TuS: Pomiankiewicz 10/6, Wagner 5, Müller 3, Lauppe 2, T. Fritz, Zimmer-Zimpfer, F. Fritz, Wöhrle je 1.

SG Steinbach/K. -

SG Köndringen/T. II 30:32.

Die Partie verlief über weite Strecken ausgeglichen, insofern war die Niederlage der Hausherren vermeidbar. "Wir hätten auch gewinnen können", sagte Mannschaftsbetreuer Stefan Steinel. Letztlich sei die Rebland-SG aber an der schlechteren Chancenauswertung gescheitert. In den ersten fünf Minuten nach der Pause (18:18) gelang den Hausherren kein Treffer, weshalb sich Köndringen auf 22:18 (35.) absetzen konnte. Zwar kämpfte sich die SG auf 22:23 ran (42.) und erzielte gar den 27:27-Ausgleich (52.), traf dann aber die Hütte nicht mehr. Die Gäste zogen erneut auf 32:28 davon (57.). Torschützen wurden nicht übermittelt. (moe)