Als Favorit ins badische Finale

In Grötzingen ging das Team hochkonzentriert an den Start. Bereits in der ersten Kraulstaffel konnte die Mannschaft in der Besetzung Marie Scholz, Julia Kusserow, Philippa Seiler und Joelina Fichtner die starke Konkurrenz aus Karlsruhe hinter sich lassen. Mit einer Zeit von 1:02,12 Minuten stellte Scholz auch die Tagesbestzeit der weiblichen C-Jugendlichen auf. Nachdem auch die Bruststaffel, bei der Anina Metzinger für Scholz in die Mannschaft gerückt war, und die Rückenstaffel, bei der Annalena Müller für Fichtner an den Start ging, gewonnen werden konnte, konnten die Bühlerinnen vor den abschließenden Delfin- und Lagenstaffeln nicht mehr abgefangen werden.

Hensel sieht beim badischen Finale insbesondere die Mannschaften aus Heidelberg, Karlsruhe und Freiburg in Lauerstellung. "Wenn alle Schwimmerinnen am Boden bleiben und ihre Leistungen weiter steigern, dann haben wir gute Chancen auf eine vordere Platzierung. Falls jedoch eine Schwimmerin der Meinung ist, dass uns keiner gefährlich werden kann, dann werden wir in Freiburg nichts holen", prophezeit der Coach.

Außerdem starteten in Grötzingen das Schwimmteam in der weiblichen D-Jugend mit Franziska Roth, Ciara-Luna Hensel, Sina Kühn und Anna Hagel sowie in der männlichen D-Jugend mit Jonas Müller, Silas Braun, Jascha Frank und Isaac Gonda. Die Sportler beider Mannschaften konnten nach dem Trainingslager in den Herbstferien ihre Leistungen teilweise deutlich steigern. Beide Teams haben sich als achte für das Finale auf badischer Ebene qualifiziert und werden dort versuchen, mit einer Leistungssteigerung ihre Qualifikationszeit aus dem Vorkampf zu verbessern.

Darüber hinaus war auch die gemischte E-Jugend der Jahrgänge 2007/2008 erfolgreich am Start: Nach fünf Staffelwettkämpfen belegte die Nachwuchsmannschaft mit Helena Jurack, Helena Langner, Diana Simonova, Zoe Kühnen und Nils Braun einen guten zweiten Platz hinter den Karlsruher Nachwuchsschwimmern. Trainer Philipp Wolge war mit dem Abschneiden der jungen Schwimmer zufrieden, wenngleich er auch Ansatzpunkte erkannt hat, die in den nächsten Wochen verstärkt trainiert werden müssen. (red)