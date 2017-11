Mit geschmeidigen und schnellen Bewegungen zu Gold

Die Elite der deutschen Karateszene traf sich jüngst in Bottrop, um beim JKA-Cup die besten Athleten im traditionellen JKA-Karate zu ermitteln. Neben der deutschen Meisterschaft gilt dieses Turnier auf nationaler Ebene als das wichtigste im jährlichen Wettkampfkalender des Deutschen JKA-Karate Bunds (DJKB). Eine besondere Herausforderung stellt die zusätzliche Beteiligung von Kämpfern aus dem europäischen Ausland dar. Mit am Start waren auch einige Kämpfer des Karate-Dojo Makoto aus Baden-Baden, von denen Pascal Mast herausragte: In der Disziplin Kata holte er die Goldmedaille.

Hoch motiviert und gut vorbereitet starteten in der Altersklasse 16 bis 17 Jahre der Frauen Luisa Lentze, Jacqueline Geromüller, Laura Gut und zusätzlich im Teamwettbewerb Jule Zimmermann. In den Einzelwettbewerben konnte sich Lentze am Ende in der Disziplin Kumite einen dritten Rang Platz und mit ihrer Kata einen vierten Platz sichern. Laura Gut kämpfte sich in dieser Disziplin ebenfalls bis ins Finale vor und erreichte mit der Kata "Bassai-Dai" knapp vor ihrer Teamkollegin Lentze die Bronzemedaille. Gemeinsam mit Jacqueline Geromüller erreichten sie mit als Kumite-Team nach harten Auseinandersetzungen ebenfalls einen bemerkenswerten dritten Platzm heißt es in einer Mitteilung.

Einen weiteren Leistungsschub konnten an diesem Tag Lentze, Geromüller und Zimmermann als Kata-Teams verzeichnen: Sehr synchron und technisch deutlich verbessert reichte es im Finale mit klarem Abstand zu den Drittplatzierten für die Silbermedaille.

In der Altersklasse 18 bis 20 Jahre konnte sich Pascal Mast mit einer starken Performance souverän den Einzug ins Kata-Finale sichern. Dort präsentierte er zum ersten Mal seine neue Final-Kata "Gojushiho Sho" und überzeugte die Kampfrichter mit geschmeidigen und schnellen Bewegungsabfolgen zur Vergabe der Goldmedaille. Etwas unglücklich verlief es für Jakob Schmidt bei den Erwachsenen ab 21 Jahren: Als einer der Favoriten musste er sich im Kata-Finale trotz sehr guter Leistung knapp mit Platz vier zufrieden geben. Die internationale Beteiligung in dieser Gruppe ließ das Niveau auf das einer EM steigen, die Tagesform der Gäste aus Frankreich war an diesem Abend einen Tick besser. Im Kumite-Teamwettbewerb unterstützte er das Team aus Wattenscheid und konnte sich am Ende dann doch noch über eine Bronzemedaille freuen. (red)