Dreikampf um die Spitze Der Kampf um die Meisterschaft in der Handball-Bezirksklasse könnte sich zu einem Dreikampf entwickeln. Die Reserve von Phönix Sinzheim hat sich durch einen 29:28-Sieg beim bislang ungeschlagenen Spitzenreiter Panthers Gaggenau zurückgemeldet. Die Murgtäler behielten zwar die Tabellenführung, nach Minuspunkten ist aber Landesliga-Absteiger Rastatt/Niederbühl gleichgezogen. Panthers Gaggenau - Phönix Sinzheim II 28:29. Vor großer Zuschauerkulisse entwickelte sich ein sehr gutes Spiel. Ab dem 8:8 nutzten die Gäste eine Schwächeperiode der Panthers clever und schonungslos aus und setzten sich über 9:12 bis zum Halbzeitstand von 13:17 relativ klar ab. Nach dem Seitenwechsel vergrößerte der BSV sogar noch seinen Vorsprung und schien beim 15:20 auf der Siegerstraße. Aber die Panthers kämpften verbissen gegen die drohende Niederlage an und konnten den Rückstand wieder verkleinern (22:24/45). Beim 24:25 und 25:26 waren die Hausherren ganz nah dran, der ersehnte Ausgleich wollte aber nicht fallen. Einige Fehler zu viel, die die Gäste routiniert und entschlossen zu ihren Gunsten nutzten, waren letztendlich dafür verantwortlich, dass der Vizemeister das Blatt nicht mehr wenden konnte. Tore für Gaggenau: Koinzer 7, Isufi 6/1, Huber 5, Wagner 3, Kraft, Kühn je 2, Friedrich, Höwing, Lang je 1 - für Sinzheim: Rumpf 9/5, Richter 5, K. Walter 4, Huck, Vogel je 3, M. Walter, Schaefer je 2, Schmitz 1. TuS Helmlingen II - HR Rastatt/N. 33:41. Die HR übernahm früh das Kommando (4:8/11.) und baute ihren Vorsprung kontinuierlich aus (6:13/16. und 10:19/25.). In der Abwehr zeigten die Gastgeber einige Schwächen, so dass sie sich zur Halbzeit 13:22 hinten sahen. Im zweiten Durchgang schickte sich der TuS an, das Ergebnis freundlicher zu gestalten. Beim 24:28 (41.) keimte sogar nochmals Hoffnung auf, diese erloschen die Gäste aber umgehend (29:38/55.). Tore für Helmlingen: Parpart 11, König, Bertsch je 5, Reichenberger 4, Karch 3, Weber 2, Walther, Posavec, Ratey je 1 - für HR: Behrendt 11/3, Djuric 8, Jochim 7, Pütsch 5/1, Hänel, Schiff je 3, Amann, Wenzel je 2. SG Freudenstadt/B. - HSG Murg 37:29. War zuletzt die HSG für viele Tore zuständig, kam diese Rolle diesmal ihrem Gegner zuteil. Die SG nahm das Heft gleich in die Hand (5:2 und 11:6). Mitte der ersten Hälfte war man bereits auf 14:7 (17.). Im zweiten Abschnitt (Pause: 20:13) verwalteten die Hausherren den Sieg, näher als vier Tore kam die HSG nicht mehr heran (23:19 und 30:26). Tore für Freudenstadt: Baur 10, H. Benzing, Harastko je 5, Bauer 5/1, Müller 4, Seeger 3, Tuka, Schwab, Stölzle, Sättler, J. Benzing je 1 - für HSG: F. Gerstner 9, P. Schaal, Grässel je 6/2, Unger 4, Merkel, Baier je 2. TS Ottersweier II - ASV Ottenhöfen II 23:20. Die TSO kam gut ins Spiel und führte schnell mit 4:1. In der Defensive war Ottersweier sehr gut aufgelegt, offensiv vergab man aber zu viele Chancen (Halbzeit 10:8). Auch nach Wiederbeginn erlaubten sich beide Teams im Angriff zu viele Fehler. Der TSO gelang es aber, disziplinierter zu bleiben und fuhr so einen verdienten Heimsieg ein. Tore für Ottersweier: T. Seiler 8/5, Rohe 4, Schrempp 3, Huck, M. Seiler je 2, Krumpolt, Holden, Röll je 1 - für Ottenhöfen: Kern, Harter, Blust je 4, Hils 3, Vogt, Bohnert je 2, Fischer 1. In der Kreisklasse A leistete sich die SG Steinbach/Kappelwindeck III einen 17:22-Ausrutscher bei Schlusslicht Ottersweier III, bleibt aber aufgrund der mehr ausgetragenen Spiele an der Spitze. (maha)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben