Und ewig grüßt das Murmeltier

Woche für Woche durchleben die Oberliga-Basketballer der United Colors Baden-Baden die gleiche Geschichte - mit einem unglücklichen Ende für sie. Nutznießer diesmal war der TSV Schönau, der mit 79:74 gewann. Dabei ließen sich die Colors zu Anfang in der kleinen Halle von tosenden Zuschauern nicht aus der Ruhe bringen und beendeten das erste Viertel dank eines glänzend aufgelegten Luai Hallak, der zu Spielbeginn sowohl in der Offensive als auch in der Defensive überragte, mit 17:17.

Im zweiten Viertel konnten sich die Kurstädter sogar absetzen. Dank der Treffsicherheit von Hallak und Mike Baumer gingen sie so mit einer 45:35- Führung in die Pause. Auch nach dem Pausentee schafften es die Colors, das Offensivbemühen des Heimteams weitgehend im Keim zu ersticken, mit einer 60:52-Führung ging es somit ins Schlussviertel.

In diesem musste Spielertrainer Brandon Johnson, der weiterhin verletzt ist und nur von außen agieren kann, wieder einmal zusehen, wie seinen Männern zum vierten Mal in Folge im Endspurt die Luft ausging. Führte man keine zwei Minuten vor Ende noch mit 74:68, so ließ man in den letzten 100 Sekunden einen unglaublichen 11:0-Run der Hausherren zu.

"Wir fahren Sonntagnachmittag fast zwei Stunden in den Odenwald, dominieren das Spiel, trotzen fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen und heißspornigen Zuschauern, um das Spiel am Ende wieder herzuschenken. Genau für diese Momente brauchen wir endlich wieder Coach Johnson, der auf dem Platz in der Defensive unheimlich stark ist und solche Situationen aufgrund seiner Profijahre mehr als gewohnt ist", konstatierte der sichtlich enttäuschte UC-Vorsitzende Bahadir Acikkol. Und fügte an: "Wenn Johnson endlich wieder fit ist, kann er den Unterschied in der Schlussphase machen und das sichtlich angeschlagene Schiff noch sicher in den Hafen steuern." Mit 4:10 Punkten sind die Baden-Badener nach wie vor Tabellenneunter.

Derweil strebt die "Zweite" Mannschaft aus der Kurstadt unerschrocken ihrem Ziel, also dem Aufstieg, entgegen. Diesmal gelang ein 89:58-Sieg in Königsbach - und damit die Revanche für die Niederlage am letzten Spieltag der Vorsaison, die den Aufstieg kostete. Nogay Aydin mit 20 Punkten und Jonas Klein mit 23 Punkten waren die besten Werfer auf dem Platz.

Vier Heimspiele am Samstag

Am Samstag folgen ab 13 Uhr vier Heimspiele im Schulzentrum West. Sein Heimdebüt gibt dabei um 15 Uhr die U12 der United Colors, die aufgrund ihrer hervorragenden Ergebnisse in den Qualifikationsturnieren vom Verband in die höchste Liga (Bezirksliga) eingestuft wurde. (red)