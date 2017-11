Iffezheimer Turner dominieren

In der Jakob-Scheuring-Halle fanden die Wettkämpfe statt, die mit einem deutlichen Teilnehmerplus im Vergleich zum Vorjahr über die Bühne gingen. "Und das ohne jegliche Verletzungen", freuten sich die beiden verantwortlichen Turngau-Fachwarte Monika Wolff und Klaus Münster. Veranstalter Michelbach war wegen dortiger Raumprobleme in der heimischen Wiesentalhalle nach Ottenau ausgewichen. Dennoch freute sich Daniel Rahner, Michelbacher Oberturnwart, dass "die große Turnerfamilie wieder einmal zusammengehalten habe" und so ein reibungsloser Ablauf beim letzten Vergleichskampf des Jahres stattfinden konnte.

Dass die Chemie zwischen den Vereinen im Turngau stimmt, bewies am Samstagabend auch wieder die obligatorische Gauliga-Party, bei der ausgiebig die besten Platzierungen gefeiert wurden. Entgegen den Jahrgangsbestenkämpfen der Einzelturner fand jetzt der Vergleich der besten Mannschaften statt: Bereits am Samstagvormittag waren zwölf Mannschaften in den Klassen M8 und M12 zum Sechskampf angetreten. Volles Haus herrschte am späten Samstagnachmittag, als insgesamt 19 Mannschaften in den höchsten Leistungsklassen um Punkte kämpften. Neben den zahlreichen mitgereisten Zuschauern, die zum Teil lautstark ihre Sportler anfeuerten, wuselten an beiden Tagen unzählige junge Turner aufgeregt in der Sporthalle herum. Und mancher Trainer hatte alle Hände voll zu tun, um seinem Nachwuchs die Nervosität vor dem anstehenden Wettkampf zu nehmen.

Unter der bewährten Turngauregie fanden die Vergleiche als Sechskampf (männlich) und Vierkampf (weiblich) statt. Unter den kritischen Augen der zahlreichen Wertungsrichter wurden die Mannschaftssieger ermittelt. Bei den männlichen Turnern dominierten die Riegen aus Iffezheim mit insgesamt zwei Siegen in den unterschiedlichen Klassen. Der Nachwuchs des TV Bühl landete bei den Schülern gar viermal ganz vorne. Bei den Turnerinnen war der TV Muggensturm das erfolgreichste Team. Teilnehmerstärkster Verein war in diesem Jahr der Turnerbund Gaggenau, der mit sechs weiblichen Mannschaften und fünf Männermannschaften angetreten war. Und bei der Siegerehrung winkte für die drei erstplatzierten Mannschaften jeweils ein Pokal und für alle Teilnehmer eine Urkunde. Die Ergebnisse im Überblick:

Turner

A-Klasse: 1. TV Iffezheim 4:0, 2. TB Gaggenau 0:4; B-Klasse: 1. Rastatter TV 14:2, 2. TV Wintersdorf 14:2, 3. TV Muggensturm 8:8; C-Klasse: 1. TV Iffezheim 12:0, 2. TB Gaggenau 6:6, 3. TV Muggensturm 4:8.

Schüler

M8: 1. TV Bühl I 28:0, 2. TV Muggensturm 22:6, 3. TV Bühl II 18:10; M10: 1. TV Bühl I 32:0, 2. TB Sinzheim 28:4, 3. TV Michelbach 22:10; M12: 1. TV Bühl 16:0, 2. TB Gaggenau 12:4, 3. TV Michelbach 6:10; M14: 1. TV Bühl 4:0, 2. TG Rastatt-Gaggenau 0:4.

Turnerinnen

A-Klasse: 1. TV Muggensturm I 10:2, 2. TV Muggensturm II 10:2, 3. TV Haueneberstein 2:10; B-Klasse: 1. TV Muggensturm II 10:2, 2. TV Muggensturm I 8:4, 3. TB Gaggenau 6:6; C-Klasse: 1. TB Gaggenau 26:2, 2. TV Michelbach 26:2, 3. TV Muggensturm 18:10.

Schülerinnen

W8: 1. TV Kuppenheim 20:0, 2. TV Bühl II 16:4, 3. TB Gaggenau 10:10; W10: 1. Haueneberstein 32:0, 2. TV Wintersdorf 26:6, 3. TuS Hügelsheim I 24:8; W12: 1. TB Gaggenau 8:0, 2. TV Kuppenheim 4:4, 3. TuS Hügelsheim 0:4; W14: 1. Rastatter TV 20:0, 2. TB Gaggenau 14:6, 3. TV Lichtenau 14:6. (sch)