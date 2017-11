Straub schwimmt in badische Spitze Bei den badischen Meisterschaften auf der 25-Meter-Bahn im Freiburger Westbad zeigten die Schwimmer des Rastatter TV einmal mehr ihre beeindruckende Form: Bei einer hochkarätig besetzten Meldeliste mit einigen Kaderschwimmern trafen sich am vergangenen Wochenende die besten 26 Schwimmvereine Badens, um ihre Meister zu ermitteln. Starten durften grundsätzlich nur Schwimmer, die jahrgangsbezogene Pflichtzeiten in vorherigen Wettkämpfen erreicht hatten - aus Rastatter Sicht waren dies insgesamt 14 Sportler. Mit gleich einer Gold- und zwei Silbermedaillen zeigte der erst 13-jährige Alexander Straub, dass er bereits jetzt zur süddeutschen Schwimmerelite gehört. Er gewann mit einer Zeit von 58,99 Sekunden die 100-Meter-Strecke im Freistil und stellte damit zugleich einen neuen badischen Altersklassenrekord auf. Zudem holte er bei seinen insgesamt fünf Starts noch zwei Silbermedaillen (200 Meter und 400 Meter Freistil) und landete zudem weitere zweimal unter den Top Ten (100 Meter Schmetterling Platz sechs und 100 Meter Rücken Platz acht). Insgesamt machte Straub bei diesen Meisterschaften mit insgesamt vier erschwommenen Altersklassenrekorden eine deutliche Ansage an seine Konkurrenten. Sein gleichaltriger Mannschaftskamerad Cengiz Schroll erkämpfte sich auf der 100-Meter-Distanz im Brustschwimmen die Bronzemedaille und erreichte auf der 200-Meter-Distanz Platz sechs. Sophia Rothecker (Jahrgang 2002) ging gleich fünfmal an den Start und überzeugte hier im Freistil mit zwei siebten Plätzen auf der 100-Meter- und der 200-Meter-Strecke. Ihre gleichaltrige Vereinskollegin Luna Walz erreichte in der 200 Meter Brustlage ebenfalls einen siebten Platz. Lea Frohberg (2003) erzielte Platz acht (200 Meter Brust) und neun (200 Meter Lagen), Steffen Schwarzbach (2000) erschwamm sich Platz fünf über 100 Meter Schmetterling. Justin Schulz (2004) errang auf der 100-Meter-Freistildistanz gegen starke Konkurrenz einen neunten Platz. Trainerin Angelika Berndt ist mit den insgesamt 16 Top-Ten-Platzierungen ihrer Schützlinge zufrieden. Für die Zukunft gilt es, das Team noch breiter aufzustellen und damit auch die jüngeren Nachwuchsschwimmer an ein solches Wettkampfniveau heranzuführen, heißt es in einer Mitteilung. Potenzial dazu ist beim RTV-Nachwuchs vorhanden, der sich bereits einiges von den "alten Hasen" abschaut. (red)

