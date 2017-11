Selbstvertrauen intakt

Ist der so formulierte Optimismus nur das sprichwörtliche "Pfeifen im Walde", schließlich hat der frühere Bundesligist Paderborn alle seine bisher acht Heimspiele gewonnen - mit 26:5 Toren, oder durchaus begründet? Eher Letzteres. Der KSC hat dreimal hintereinander gewonnen, jeweils zu Null. "Wir haben in den letzten Wochen Selbstbewusstsein aufgebaut", erklärt Innenverteidiger Daniel Gordon, der am vergangenen Samstag beim 1:0-Sieg gegen Zwickau das Tor des Tages köpfte. Resultate und Leistung - unser Formanstieg ist klar erkennbar", sagt Oliver Kreuzer. Und der sei sicher auch in Paderborn registriert worden. "Die wissen, dass wir nur schwer zu schlagen sind", sagt der Sportdirektor über die Gastgeber.

Ex-Bundesligist hat alle Heimspiele gewonnen

Um als erste Drittliga-Mannschaft in dieser Saison in Paderborn in die Punkte kommen zu können, "müssen wir defensiv unsere Struktur und Stabilität aufrechterhalten", sagt Daniel Gordon. "Bei Ballgewinn schnell umschalten und nach vorne spielen", nennt Oliver Kreuzer die Marschroute. Und für den Chefcoach sind - zusammengefasst - die Erfolgsaussichten am größten, "wenn wir unsere Art und Weise, Fußball zu spielen, auf den Platz bringen."

Bis auf Andreas Hofmann (Aufbau) waren in dieser Woche alle KSC-Spieler im Mannschaftstraining. Kai Bülow hat am vergangenen Sonntag, nach neunwöchiger Verletzungspause, ein etwas mehr als 60-minütiges Comeback gegeben - in der Oberliga, beim Spiel des KSC II gegen den Bahlinger SC (1:0). Bülow sei bald wieder "eine Alternative" meint KSC-Coach Alois Schwartz, der eigentlich keine Veranlassung hat, seine zuletzt dreimal erfolgreiche Startformation zu ändern.

"Wir haben eine richtig schwere Aufgabe vor uns", weiß der Karlsruher Cheftrainer. "Darauf aber freuen wir uns." Denn: "Flutlicht an, Rasen nass, beim Tabellenführer - was kann es Schöneres geben?"(fal)