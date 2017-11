Meister der Konstanz

(red) - 14 Schwimmer des Rastatter TV nahmen an den badischen Meisterschaften auf der Kurzbahn teil. Besonders erfolgreich war Alexander Straub, der eine Gold- und zwei Silbermedaillen holte. Über die 100 Meter Freistil stellte er einen neuen badischen Rekord auf (Foto: RTV). » - Mehr

(sch) - Zusammen mit dem Turngau Mittelbaden-Murgtal richtete der Turnverein Michelbach am Wochenende die Gauliga-Endkämpfe in Ottenau aus. Über das gesamte Wochenende hinweg ermittelten rund 600 junge Sportler die besten Mannschaften (Foto: Schmidhuber). » - Mehr

(red) - Bei dem unter der Leitung des asiatischen Großmeisters Kwak Kum-Sik jährlich stattfindenden Taekwondo-Pokalturnier in Bretten erwiesen sich die zehn teilnehmenden Kampfsport-Talente und auch Senioren aus Rastatt (Foto: Baumstark) als sehr erfolgreich. » - Mehr

(rap) - Fußball-Kreisligist FC Rastatt 04 hat sich am Dienstagabend von seinem Trainerduo Gregor Pajonk und Besim Karaabo getrennt. Aufgrund eines dünnen Kaders und einigen Verletzten rutschte der Traditionsverein in der Kreisliga A Nord auf den zehnten Platz ab (Foto: av/up). » - Mehr

Iffezheim