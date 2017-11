Mit Trommeln und Trompeten

Es dürfte ganz schön laut werden morgen Abend in der Mannheimer Richard-Möll-Halle, wenn die heimische HSG die Handballerinnen der SG Steinbach/Kappelwindeck zum Spitzenspiel in der Oberliga empfängt. Dafür wird eine Dezibel-Delegation der Gäste aus dem Rebland sorgen, die samt Trommel und Schlägel zum Tabellenführer in die Quadratestadt reisen wird. Mit dabei ist auch Daniel Lorenz. Der SG-Hallensprecher hat aber ein Problem: seine Tochter Monja.

Das handballerische Eigengewächs aus dem Rebland verschlug es vor der Runde zum Studium nach Mannheim, wo sie derzeit das Trikot der HSG trägt. Was tun also, wenn zwei Herzen in einer Brust schlagen? Papa Lorenz wird auf jeden Fall für die Mittelbadener das Trommelfell malträtieren. Im Gegenzug hat er sich mit seinen "Bandkollegen" darauf verständigt, dass das Steinbacher Lager auch Lärm macht, sollte Töchterchen Monja einen Treffer erzielen. "Das ist der Deal", erklärt Arnold Manz. Insgeheim hofft der sportliche Leiter der SG allerdings, dass die akustische Unterstützung für sein Team deutlich überwiegt.

Dafür muss der Tabellendritte auf der Platte aber ordentlich auf die Pauke hauen. In der Premierensaison in der baden-württembergischen Eliteklasse konnte man bei der HSG ein glückliches Unentschieden feiern, in der aktuellen Saison aber stehen die robusten Mannheimerinnen an der Spitze und haben laut Manz noch- mal "ordentlich zugelegt". Dennoch fährt die Rebland-SG mit "breiter Brust dorthin". Dieses Selbstvertrauen speist sich aus den vergangenen zwei Wochen, in denen Steinbach bei den Siegen beim TSV Heiningen und zuletzt zu Hause gegen die HSG Strogäu richtig gut in Form war. "Das wollen wir jetzt bestätigen." Dass die Gäste dabei nicht mit Pauken und Trompeten untergehen, dafür werden wohl erneut die beiden wurfgewaltigen Youngster Laetitia Quist und Stephanie Elies sorgen, die gegen Strohgäu nicht nur in der Offensive einnetzten, sondern auch als Mittelblock-Duo in der Abwehr überzeugen konnten. Verzichten muss Manz wohl auf die angeschlagene Fitore Aliu, ganz sicher fehlen wird Verena Keller, die für eine Weltreise in den Flieger steigt.

Derart weit hat es die SG Muggensturm/Kuppenheim zwar nicht, die Fahrt in den Landkreis Esslingen dürfte aber dennoch beschwerlich werden - nicht nur wegen der prekären Verkehrslage auf der A8. Denn mit dem Tabellenzweiten TSV Wolfschlugen wartet ein echtes Topteam auf den Aufsteiger, das erst vier Minuspunkte aufweist - so wenig, wie keine andere Mannschaft. "Wenn es nach mir geht, dürfen es am Sonntagabend gerne sechs sein", sagt MuKu-Trainerin Viktoria Kühn, die bis auf die länger verletzte Desiree Kolasinac alle Mädels an Bord hat. "Ich habe schon vor, die beiden Punkte mitzunehmen. Das wird nicht einfach, aber meine Mannschaft ist für eine Überraschung gut", sagt Kühn und fügt hinzu: "Wir werden auf jeden Fall kämpfen!"