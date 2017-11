Pokal lässt grüßen

Als Matthias Frieböse in der letzten Oktoberwoche in der DFB-Sportschule in Hennef weilte, um seine Trainer-A-Lizenz zu erwerben, brannte seine junge Kuppenheimer Truppe im darauffolgenden Ligaspiel gegen das Spitzenteam Freiburger FC in der ersten Halbzeit ein wahres Feuerwerk ab - inklusive 3:0-Pausenführung. Am Ende musste sich der SV 08 in einer packenden Partie jedoch in den Schlusssekunden 3:4 geschlagen geben. Nun also, vier Wochen später, brütet der 08-Coach in Hennef abermals über Pressing und Gegenpressing - verbunden mit der Hoffnung, dass sein Team morgen gegen Auggen eine ähnliche Leistung wie gegen den FFC abruft.

Zumal Frieböse in dieser Saison bereits gute Erfahrungen mit der Mannschaft aus dem französischen Grenzgebiet machen durfte. Und zwar im Achtelfinale des südbadischen Verbandspokals, als die Blau-Schwarzen am Tag der Deutschen Einheit einen umkämpften 3:2-Sieg in Auggen und den Einzug ins Viertelfinale feierten.

"Natürlich würde ich das Ergebnis vom Pokal sofort unterschreiben", sagt Frieböse, für den der Pokalfight jedoch längst Vergangenheit ist. "Die sind im Vergleich zu damals noch mal einen Tick besser geworden. Der FCA hat eine richtig gute Offensive, die es für uns auszuschalten gilt. Dann können wir was Zählbares holen", weiß Frieböse um die Stärken des Tabellenachten und konkretisiert: "Es ist das letzte Hinrundenspiel. Mit einem Sieg können wir, trotz der sechs verlorenen Ligaspiele am Stück, die anvisierte 20-Punkte-Marke noch erreichen. Das wollen wir schaffen."

Eigentlich hätte der SV 08 die magische Punktegrenze längst überschritten, doch in den vergangenen Wochen stand das junge Kuppenheimer Team mit der Nachspielzeit gelinde gesagt auf Kriegsfuß und verschenkte einige wertvolle Zähler. So sind die Knöpfle- städter trotz des 1:1 gegen den FC Denzlingen am vergangenen Samstag mit nunmehr 17 Punkten auf Abstiegsrang 16 zurückgefallen. Doch die Konkurrenz ist nicht weit weg, der elftplatzierte SV Stadelhofen gerade mal drei Pünktchen entfernt. "Wir müssen mit dem Punkt in Denzlingen zufrieden sein. Mit der Qualität, die wir dort hatten, und der fehlenden Erfahrung, waren wir nicht in der Lage, die Führung zu halten", so Frieböse und meint die Ausfälle der Korsettstangen Lucas Grünbacher, Faruk Karadogan und Simon Götz.

Von dem Trio kehrt lediglich Stürmer Grünbacher sicher zurück, der seine muskuläre Probleme überwunden hat. Flügelflitzer Simon Götz (Außenbandriss) wird in diesem Jahr dagegen nicht mehr die Außenbahn entlangspurten. Kapitän Karadogan könnte nach seinem Jochbeinbruch womöglich zum Maskenmann werden und auf Batmans Spuren wandeln. Jedoch nicht mit dem Ziel, Gotham City zu retten, sondern vielmehr die Wörtelelf zu einem überlebenswichtigen Sieg zu führen.