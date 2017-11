Torflauten und Mattscheiben

Fußball-Bundesligist Sport-Club Freiburg macht eine schwere Phase in der Vorrunde durch. Die Leistungen in den Heimspielen sind überwiegend gut, doch die Punkteausbeute ist angesichts des betriebenen Aufwands ärmlich. Ein Heimsieg und ein Auswärtspunkt stehen bislang zu Buche. Dass es nach der überragenden Vorsaison mit Platz sieben so nicht weitergehen konnte, war jedem im SC-Umfeld klar. Dass es aber so heftig kommt, dann doch nicht. Der Absturz auf den vorletzten Platz ist krass. Die Gründe sind vielschichtig,

Suboptimale Vorbereitung: Die tolle vergangene Saison hatte nur einen Makel: Die mögliche Direkt-Qualifikation für die Europa League wurde am letzten Spieltag gegen Absteiger Ingolstadt verspielt. Und was das bedeutete, erfreut nun wirklich keinen Bundesliga-Vertreter: Die Ochsentour in der Qualifikation, die jegliche vernünftige Vorbereitung auf die anstehende Saison schwer beeinträchtigte. Dass man gegen das slowenische No-Name-Team aus Domzale auch noch scheiterte, drückte dann schon früh auf die betriebsinterne Stimmung.

Verletzungspech: Egal, ob nach dem ersten Test- oder vor dem letzten Punktspiel: Beim Sport-Club ist das Lazarett traditionell gut gefüllt. Doch diesmal schlug das Verletzungspech gnadenlos zu. Von kleineren Wehwechen abgesehen, wirkten sich die langwierigen Verletzungen von Schlüsselspielern wie Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf (drei Monate Ausfall), Stürmer Florian Niederlechner (Kniescheibenbruch, Saison beendet) und Mittelfeldrackerer Mike Frantz (Innenbandriss, vier Monate Pause) fatal auf das SC-Spiel und die Balance in den Mannschaftsteilen aus.

Hochkarätige Abgänge: Dass der Sport-Club eine wohltuende Vorsaison ohne jegliche Abstiegsangst spielen konnte, lag primär an den überragenden Fähigkeiten von Standardspezialist Vincenzo Grifo und am torgefährlichen Dynamiker Maximilian Philipp. Beide konnten nie ersetzt werden. Während Grifos Abgang nach Mönchengladbach schon relativ früh feststand, erfolgte Philipps Wechsel nach Dortmund spät. Die SC-Rekordablösesumme von 20 Millionen Euro für den im nächsten Sommer eh ablösefreien Vollblutakteur wirkte auf die Verantwortlichen zu verlockend - zumal der anstehende Stadionneubau, den man seit Jahren mit Herzblut verfolgt, den Verein unter dem Strich doch teurer als einst kalkuliert kommt.

Neulinge nur Ergänzung: Bis auf den 21-jährigen Österreicher Philipp Lienhart, der von Real Madrids Reservemannschaft kommend sich mit forschen Auftritten gleich einen Stammplatz erkämpfte, ehe auch er verletzt ausfiel, haben die anderen Neuzugänge bislang nur als Ergänzungsspieler Nebenrollen ausgefüllt. Der junge polnische Stürmer Bartosz Kapustka, von Leicester City ausgeliehen, bestritt verletzungsbedingt fast ein Jahr kein Spiel. In seinen ersten Einsätzen deutete er indes sein Talent an. Der französische Mittelfeldspieler Yoric Ravet wurde gleich bei seiner Heimpremiere vom Platz gestellt. Das Pech blieb ihm anschließend mit Verletzungen treu. Der junge Engländer Ryan Kent vom FC Liverpool verkörperte in seinen ersten Einsätzen typisch britische Power, lässt vor dem gegnerischen Tor aber noch die nötige Ruhe und Abgeklärtheit vermissen.

Chancenwucher: Dass die Südbadener nach den Abgängen von Grifo und Philipp sowie dem Ausfall des zuverlässigen Niederlechner offensiv Probleme bekommen würden, war klar. Doch gerade in den Heimspielen gegen Hannover oder Hertha BSC und selbst gegen Schalke, in denen man die Gegner spielerisch beherrschte, wurde Schindluder bezüglich der Chancenverwertung betrieben. Statt möglichen neun Punkten wurden gerade mal zwei geholt.

Nils Petersens Torflaute: In der Vorsaison mussten die Fans nur seinen Namen rufen, und Trainer Christian Streich reagierte sofort: Publikumsliebling Nils Petersen stand bereit zur Einwechslung, meist um die 70. Minute herum. Kaum war er im Spiel, hatte er auch schon eingenetzt. Das Ritual wurde richtiggehend zur Masche. In dieser Saison kam Petersen anfangs der Saison, als Kollege Niederlechner noch mitstürmte, auch von der Bank - traf aber nur einmal. Nach dem Verletzungspech des Bayern ist Petersen fast immer von Anpfiff an auf Torejagd - seine persönliche Quote hat sich seitdem aber nicht verbessert.

Auswärtsschwäche: In dieser Saison verfällt der Sport-Club wieder in längst überwunden geglaubte Zeiten, als die Reisen in fremde Stadien die Spesen nicht wert waren. In der gesamten Vorrunde steht noch kein Auswärtssieg zu Buche, nur ein mickriger Punktgewinn. Wenn auf dem "highway to hell" nicht bald die Kriechspur verlassen wird, kann die Mission Klassenerhalt nicht gelingen. Das Torverhältnis von 2:19 in den Auswärtsspielen spricht Bände.

Gesprengte Ketten: Egal, ob mit der in dieser Saison eingeführten Dreierkette, die bei Ballbesitz des Gegners zur Fünferkette wird, oder Viererkette: Stabilität im Defensivverbund sieht anders aus. Gerade in den Auswärtsspielen, wenn die Heimmannschaft stetig Druck entwickelt, bricht das Gebilde ein ums andere Mal in sich zusammen.

Videobeweis: Wenn der Schiedsrichter gestenreich den Fernseher simuliert, wird es nicht nur im Kölner Kontrollbunker dunkel, sondern auch den SC-Verantwortlichen ums Herz. Denn fast alle Entscheidungen des bundesweit höchst umstrittenen Videobeweises fielen zu ungunsten der Südbadener aus. Angefangen am ersten Spieltag mit Tim Kleindiensts vermeintlichem Siegestor gegen Frankfurt, das revidiert wurde, bis zu Caglar Söyüncüs Platzverweis in Stuttgart, der die Derbypleite früh einleitete: Das fünfköpfige Kontrollorgan meint es nicht gut mit dem SC. "Der Schmarrn muss wieder weg", fluchte Florian Niederlechner. Sein Wunsch wird sich nicht erfüllen. Als gäbe es nicht genug Probleme, hat der SC noch eins mit der Mattscheibe.