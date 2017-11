Aller guten Dinge sind fünf

Der vorletzte Schritt in Richtung Pokalfinale soll erfolgreich absolviert und der ohnehin schon gut laufende November mit einem weiteren Sieg veredelt werden. Wenn die Bundesligavolleyballer des TV Bühl heute Abend (20 Uhr, Großsporthalle) binnen kurzer Zeit zum zweiten Mal auf die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen treffen, können sich die Fans erneut auf eine spannende Partie freuen. "Zwischen beiden Mannschaften gibt es keinen großen Unterschied", sagt Bühls Trainer Ruben Wolochin. Ergo gelte: "Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir richtig gut sein."

Den Gästen aus Brandenburg fehlen in dieser Saison noch die großen Erfolgserlebnisse. Mithalten, selbst mit den stark favorisierten Top-Teams, konnte man meist, stets fehlte aber der letzte Kick. Zuletzt gab es zu Hause eine bittere 1:3-Niederlage gegen den starken TSV Herrsching - und wie schon nach der 0:3-Niederlage vor vier Wochen in Bühl haderte Netzhoppers-Trainer Mirko Culic mit der fehlenden Abgezocktheit seiner Mannschaft. "Es ist ein wenig der Wurm drin. Wir sind derzeit nicht in der Lage, in den entscheidenden Momenten den Deckel drauf zu machen." Mit 28:30 und 22:25 wurden die letzten beiden Sätze gegen Herrsching denkbar knapp verloren. Und wie schon in Bühl oder in Düren und gegen Friedrichshafen waren es letztlich leichte Fehler, die einem Erfolg im Wege standen. Dass dies bei den Gästen so weiter geht, darauf dürfe man sich laut Wolochin keinesfalls verlassen: "Irgendwann wird bei denen der Knoten platzen. Ich hoffe nur, dass dies nicht gegen uns passiert."

Personell kann Wolochin inzwischen fast schon aus dem Vollen schöpfen. Auch bei Zuspieler Oleksandr Dmytriiev ist die Knieverletzung so weit abgeklungen, dass der Ukrainer wieder voll mit der Mannschaft mit trainieren kann. "Er ist noch nicht bei 100 Prozent und soll das Knie auch noch nicht voll belasten, doch im Notfall kann ich ihn schon bringen", verrät Wolochin. Wobei es natürlich besser wäre, könnte Dmytriiev noch geschont werden. Da trifft es sich gut, dass Mario Schmidgall als Alternative auf der Zuspielstation immer besser in Fahrt kommt. Längst ist das Spiel nicht mehr allein auf Masahiro Yanagida zugeschnitten, gegen Solingen waren es vor allem die schnellen Bälle über die Mitte, die den Erfolg garantierten.

Dass das Schlusslicht in Bühl den ersten Satz in der laufenden Spielzeit errang, wurde inzwischen übrigens auch relativiert. Zuletzt trotzte Solingen selbst Meisterschaftsfavorit Friedrichshafen einen Satz ab. Für Wolochin ist dies ein Zeichen, wie ausgeglichen die Liga in dieser Saison ist. "Wichtig wäre da, wenn wir uns mit einem Sieg gegen die Netzhoppers noch mehr Selbstvertrauen holen würden", so Wolochin. Dass dieser gleichbedeutend mit dem fünften Einzug ins Pokal-Halbfinale wäre, wäre mehr als ein angenehmer Nebeneffekt.