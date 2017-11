Schlangen erreicht Finale

An dem Turnier mit einer Herrenkonkurrenz und Wettbewerben in den Altersklassen nahmen über 50 Tennisspieler aus Baden-Württemberg teil. Über den Titel bei den Herren 55 durfte sich Frank Haase vom Turnerbund Gaggenau freuen. Der auf der deutschen Rangliste an Nummer 33 (Herren 60) und auf der Weltrangliste an Position 107 geführte Bischoff vom TC Lörrach sicherte sich im Finale der Herren 50 den Cup.

War er im Vorjahr bei den Herren 40 gegen den Gaggenauer Müller gescheitert, hatte er in diesem Jahr gegen Waldemar Schlangen vom TC Blau-Gold Rastatt keine Probleme und siegte in zwei glatten Sättzen mit 6:3, 6:1. Im Viertelfinale hatte der Topspieler sein Ausscheiden aus dem Turnier nur knapp verhindert. Für den Rastatter Finalisten Waldemar Schlangen war das Turnier nach dem letztjährigen Halbfinaleinzug aber ein Erfolg.

Bei dem von Michael Mundt und Dirk Schneider bestens organisierten mehrtägigen Event erreichte der Bischweierer Fischer, zugleich auch die Nummer eins der Setzliste, standesgemäß das Finale der Herren 40. Sein Finalgegner war der Karlsruher Markiewiez, der das packende Halbfinale gegen Thosten Keil vom gastgebenden TC Blau-Weiß Gaggenau im Matchtiebreak gewonnen hatte. Fischers Spielstärke und die Müdigkeit seines Gegners gaben den Ausschlag für ein einseitiges Finale, in dem sich Fischer mit dem Sieg belohnte.

Ranglistenspieler Heger dominiert

Das hochklassige Herrenfeld (Leistungsklasse 2 bis 14) hatte mit Philipp Heger einen klaren Favoriten. Der Spieler vom Ski Club Ettlingen, der auf der deutschen Rangliste der Herren 35 auf Platz 50 positioniert ist, traf im Finale auf Dennis Wessling vom TC BW Gaggenau), der im Halbfinale Sebstian Seitz (Turnerbund Gaggenau) ausgeschaltet hatte. Dem druckvollen und sicheren Spiel des Ranglistenspielers Hegers hatte Wessling nur wenig entgegensetzen beim deutlichen 6:0, 6:1. Heger, der beim Sommerturnier in Gaggenau Zweiter wurde, freute sich wenige Monate nach seiner Finalniederlage über den Titel.(red)