Wieder an den Futtertrögen dran

Von Hans Falsehr Der Karlsruher SC setzte seinen "Höhenflug" auch gestern Abend in Paderborn fort. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz gewann in Ostwestfalen mit 2:0 (0:0) und brachte dem zuhause zuvor achtmal siegreichen Drittliga-Tabellenführer die erste Heimniederlage dieser Saison bei. Fabian Schleusener und Marcel Mehlem sorgten mit ihren Treffern für den vierten KSC-Sieg hintereinander und Riesenfreude bei den etwa 500 mitgereisten KSC-Fans. Erwartungsgemäß schickte KSC-Trainer Schwartz in Ostwestfalen die Startelf auf den Rasen, die gegen Magdeburg, in Rostock und gegen Zwickau jeweils den Grundstein zum Sieg gelegt hatte. Mit diesen neun Punkten im Rücken lieferten die Wildparkprofis den zumindest leicht favorisierten Hausherren eine halbe Stunde lang ein ausgeglichenes Spiel. Die Gäste standen recht hoch und liefen den SCP früh an. Damit kam der Tabellenführer zunächst gar nicht zurecht. Chancen aber erspielten sich die Karlsruher in dieser Phase der Partie keine. Erst in der letzten Viertelstunde vor der Pause wurde Paderborn seiner bisherigen Heimstärke gerecht, und der KSC hatte Glück, mit 0:0 die Seiten wechseln zu können. In der 39. Minute verhinderte KSC-Keeper Benjamin Uphoff gegen Ben Zolinski das 1:0 für die Gastgeber. Drei Minuten später bugsierte Karlsruhes Kapitän David Pisot einen Schuss von Marlon Ritter an den Winkel des Gästetores. Und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit klärte Florent Muslija bei einem Paderborner Konter in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Zolinski. "Da haben wir das Spielfeld zu groß gemacht", erklärte Dimitrios Moutas, der Co-Trainer des KSC, in der Pause die Tormöglichkeiten des Spitzenreiters. "Wir müssen ruhig bleiben, dann bekommen wir auch noch unsere Möglichkeiten." Und Moutas sollte Recht behalten. Denn schon kurz nach dem Seitenwechsel setzte Marvin Wanitzek mit einem super Pass Fabian Schleusener ins Szene, der aus halbrechter Position und etwa 18 Metern SCP-Schlussmann Leopold Zingerle überlupfte und mit seinem siebten Saisontor das 1:0 für den KSC markierte (49.). Nur etwas mehr als zehn Minuten später erzielte Marcel Mehlem dann seinen ersten Treffer im Profifußball und erhöhte, nach einer Flanke von Jonas Föhrenbach von links, die der SCP nicht entscheidend abwehren konnte, den Karlsruher Vorsprung auf 2:0 (60.). Paderborn erhöhte anschließend natürlich den Druck auf das KSC-Tor und bekam nach einem Zweikampf zwischen David Pisot und Sven Michel einen umstrittenen Elfmeter zugesprochen. Aber Benjamin Uphoff hielt seinen Kasten gegen Massi Wassey sauber (77.). Auch mit zwei Freistößen aus 20 (80.) und 18 Metern Entfernung (81.) konnte Paderborn den Anschluss mehr nicht herstellen. SC Paderborn: Zingerle - Boeder, Schonlau, Strohdiek, Herzenbruch (79. Collins) - Wimmer (70. van der Biezen) - Zolinski (60. Wassey), Ritter, Bertels - S. Michel, Antwi-Adjej. KSC: Uphoff - Bader, Pisot, Gordon, Föhrenbach - Camoglu (90.+3 Luibrand), Wanitzek, Marcel Mehlem, Muslija (69. Thiede) - A. Fink (86. Bülow) - Schleusener. Schiedsrichter: Benedikt Kempkes (Kruft) - Zuschauer: 8408 - Tore: 0:1 Schleusener (49.), 0:2 Marcel Mehlem (61.) - Gelbe Karten: S. Michel (2) - Marcel Mehlem (4), Muslija (3), Uphoff (1), Stroh-Engel (1) - Besondere Vorkommnisse: Uphoff hält Foulelfmeter von Wassey (77.).

