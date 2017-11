Vom Joker zum Anführer

Von Michael Ihringer Wenn Nils Petersen befreiend lacht und daher sehr guter Stimmung ist, besitzt er das Talent eines Entertainers. Der Freiburger Publikumsliebling bringt dann beim traditionellen Frage-Antwort-Spiel nach den 90 Minuten bisweilen auch die Journalisten zum lachen. Seine Bonmots fliegen dann ebenso zielgenau wie seine Torschüsse durch die Luft. Nach dem überlebenswichtigen 2:1-Heimsieg des Sport-Club gegen den FSV Mainz 05 wurde die Mixed-Zone des Schwarzwaldstadions zur Wohlfühloase. Aus Petersen sprudelten die Worte wie ein Wasserfall. Sein zweites Saisontor und der zweite SC-Saisonerfolg ließen den Bundesliga-Topjoker zur entspannten Plaudertasche werden. "Endlich haben wir auch mal dreckig gewonnen, das ist die pure Erleichterung. Wir waren am Zug", sprach er, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass man nach Wochen voller Pleiten, Pech und Pannen erstmals in dieser bislang unheilvollen Spielzeit auch mit Fortuna im Bunde war: "Ich will nicht wissen, was passiert wäre, hätte das Spiel drei Minuten länger gedauert." Ebenso stellte sich die Frage, was passiert wäre, hätten die in der ersten Halbzeit stabileren, aktiveren Mainzer die Führung erzielt. Denn die anfangs merklich verunsicherten Gastgeber leisteten sich zahlreiche Böcke im Defensivverhalten, doch die Rheinhessen haben eben keinen Goalgetter und sind ähnlich auswärtsschwach wie der SC. So reichte es für die Südbadener, "dass wir nach der Pause mit viel Energie raus gekommen sind", zur Gefühlsexplosion, wie Trainer Christian Streich erleichtert feststellte. Sinnbildlich für den Umschwung war für ihn Petersen. "Toll, mit welchem Willen er zur Sache ging. Ich weiß nicht, ob er gewusst hat, dass er so viele Läufe machen kann. Jetzt weiß er es, und ich weiß es auch." Und zwar von Anpfiff an. Der ausgeprägte Torinstinkt ist zudem sein Markenzeichen. Beim wichtigen Führungstor kam Petersen zugute, dass "ich viel Fußball im Fernsehen schaue", aber natürlich auch, dass der Mainzer Danny Latza einen Blackout hatte. Beim zu kurzen Rückpass auf den starken Torwart Robin Zentner ahnte Petersen den Passweg, umkurvte Zentner und schob lässig ein (51.). Warum ganz Freiburg immer wieder bis zum Schlusspfiff leiden muss, dafür lieferte die Restspielzeit Anschauungsunterricht. Der zumeist irrlichternd über den Platz rasende Einwechselspieler Ryan Kent vergab ebenso beste Chancen (48.) wie Marco Terrazzino (50.). Zudem haben stets auch Leistungsträger ihre Aussetzer. So sah es fast wie Slapstick aus, wie der zu weit aufgerückte Keeper Alexander Schwolow nach einem Foul an Terrrazino, das nicht geahndet wurde, in sein Tor zurückeilte, als Gbamin die Chuzpe besaß, aus rund 60 Metern Maß zu nehmen. Der Ball landete an der Latte, prallte zu dem glockenfrei stehenden Kodro zurück, doch Letzterer brachte das Kunststück fertig, die Kugel Schwolow in die Arme zu köpfen (73.). Besser machte es auf der Gegenseite der eingewechselte Florian Kath im Konter (90.). Berggreens Anschlusstor kam zu spät. Streich fast pathetisch: "Wir brauchen Erfolgserlebnisse - wir sind nur Menschen." "Es war ein Schritt in die richtige Richtung", meinte Nicolas Höfler. Ein erster, mehr nicht. "Der Knoten ist geplatzt, wir haben die Qualität, um gegen den HSV nachlegen zu können", glaubt Terrazzino. Nils Petersen erwartet indes einen "ganz unangenehmen Gegner". Der 17-jährige Jann-Fiete Arp wird ihm als eifrigen Fußball-Gucker auch ein Begriff sein. Das Torjäger-Duell könnte entscheidende Weichen für die Zukunft stellen.

