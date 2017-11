Finaltraum lebendiger denn je

Wobei von "schwach" in Bezug auf Herrsching natürlich kaum die Rede sein kann. Wer vor 4000 Zuschauern in einem Auswärtsspiel den amtierenden Deutschen Meister aus dem Pokal wirft, kann gar nicht unterschätzt werden.

Bühls Trainer Ruben Wolochin strahlte über das ganze Gesicht. "Ich bin stolz auf die Leitung meiner Mannschaft und hoffe, wir schaffen es jetzt auch ins Finale. Der Pokal ist ein toller Wettbewerb." Dabei dürfte auch ein bisschen die Erleichterung mit geschwungen haben, dass seine Mannschaft so seriös das Spiel gegen die Netzhoppers hinter sich gebracht hatte.

Bühl startete hoch fokussiert in den ersten Satz und machte von Anfang an viel Druck und wenig Fehler. Dank exzellenter Aufschlagtaktik wurden die Netzhoppers schnell distanziert, über 4:0 und 11:4 wurde bis zur zweiten technischen Auszeit der Vorsprung auf 16:6 ausgebaut. Dabei wurden schonungslos die Annahmeprobleme des Gegners offengelegt, neben dem Block verdiente sich auch der Angriff der Bisons Bestnoten, zumal Zuspieler Mario Schmidgall die Bälle klug verteilte. Die Gäste hingegen verzweifelten schier bei ihren Versuchen, trotz des Bollwerks am Netz den Ball im Bühler Feld unter zu bringen.

Im zweiten Satz wandelte sich das Bild zwar etwas und bis zur ersten technischen Auszeit war die Partie weitgehend ausgeglichen, doch mit Corbin Balster am Aufschlag gelangen Bühl dann fünf Punkte in Folge, die Vorentscheidung war gefallen. Angesichts der klaren Dominanz sackte im dritten Satz die Konzentration etwas ab und im Spielaufbau schlichen sich Nachlässigkeiten ein, doch ernsthaft in Gefahr geriet der Bühler Sieg nicht, zumal Mittelangreifer Magloire Mayaula nie zu bremsen war. Neun Punkte bei neun Schmetterbällen, besser geht es nicht.

"Bühl hat sich gesteigert und war klar besser als im Meisterschaftsspiel vor einem Monat", sagte Gästetrainer Mirko Culic. Wolochin hört solch lobende Worte gerne, bestätigen sie doch, dass man auf dem richtigen Weg ist. Auf einem Weg, der im Pokalfinale in Mannheim enden könnte. (win)