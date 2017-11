Ein gebrauchter Tag Mit einer 0:2-Heimniederlage gegen den Tabellennachbarn FC Radolfzell hat der 1. SV Mörsch die Hinrunde in der Fußball-Verbandsliga beendet. Die Elf von Trainer Dietmar Blicker erwischte dabei einen völlig gebrauchten Tag und fand eigentlich nie richtig ins Spiel. Mit einem Sieg hätte der SVM sich - wieder einmal - ein wenig Luft im Abstiegskampf machen können. "Ich kann heute keinen Spieler herausheben, der an seine Normalform herangekommen wäre. So hat Radolfzell, auch wenn das 1:0 sehr glücklich fällt, das Spiel auch verdient gewonnen. Manchmal hat man solche Tage. Das ist aber kein Beinbruch, wir werden wiederkommen," sagte SVM-Trainer Dietmar Blicker. Mörsch fand eigentlich nur in den ersten 30 Minuten zu seinem Spiel und hatte durch Christoph Leiss, Leon Preine und Nikolai Heck Möglichkeiten in Führung zu gehen. Die beste Gelegenheit hatte hierbei Heck, der frei vor dem Radolfzeller Tor beim Abschluss wegrutschte und das Ziel verfehlte. Dann aber fanden sich die Gäste vom Bodensee immer besser zurecht und scheiterten in Person von Niklas Aichem noch vor dem Seitenwechsel zweimal am Aluminium. Zunächst konnte er sich im Mörscher Strafraum durchsetzen und hatte Pech, dass sein Schuss nur ans Lattenkreuz krachte. Wenig später hatte er bei einer Eckenvariante Pech, dass sein Abschluss etwas zu hoch angesetzt war und nur über die Querlatte strich. Nach 36 Minuten verhinderte Mörschs Keeper Fabian Hegele mit einer starken Parade wiederum gegen Aichem einen Rückstand. Für die zweite Hälfte brachte Blicker mit Julian Schwarz für den glücklosen Dominic Pflugfelder einen neuen Akteur. Diese Änderung schien zunächst Wirkung zu zeigen. Als dann aber Tobias Krüger eine Flanke über den Spann rutschen ließ, und diese somit den Weg über Hegele hinweg ins Tor fand, waren alle Mörscher Pläne über den Haufen geworfen. Fortan tat sich die Heimelf auf schmierigem Geläuf immer schwerer und musste nach dem 0:2 durch Alexander Stricker erkennen, dass an diesem Tag in der heimischen Sandgrube nichts mehr zu holen war. Zwar hätten Fabio Celentano und Leiss das Spiel noch einmal spannend machen können, scheiterten jedoch mit ihren Versuchen. Zu der eigenen schwachen Leistung gesellte sich noch eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters Arne Grigorowitsch, der nach einem klaren Foul von Markus Hepter an Celentano jedoch den fälligen Elfmeterpfiff verweigerte (85.). Damit beendet die Blicker-Elf die Hinrunde mit 20 Punkten - und einem Nachholspiel in der Hinterhand - auf dem zwölften Tabellenplatz. 1. SV Mörsch: Hegele - Pflugfelder (Schwarz 46.), Preine, Baumann, Celentano, Leiss, Herbote (Lehel 78.), Kyei (Weßbecher 65.), Kerling (Fitterer 65.), Heck, Würz. FC Radolfzell: Tkacz - Wehrle, Wegmann (Ranzenberger 85.), Krüger, Schmidt, Hlavacek, Hepfer, Stricker, Blessing, Hoxha, Aichem (Lauber 90.). Schiedsrichter: Arne Grigorowitsch - Zuschauer: 150 - Tore: 0:1 Krüger (49.), 0:2 Stricker (71.) - Beste Spieler: Hegele - Aichem.(phis)

