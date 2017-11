MuKu gewinnt Abwehrschlacht

SG Muggensturm/K. -

TV St. Georgen 28:22.

Die Hausherren waren angetreten, um aus einer starken Abwehr heraus den Tabellenletzten zu bezwingen, doch der stark aufspielende Gast zeigte seine kämpferische Klasse und ließ sich bis zur 21. Minute beim Stand von 11:9 nicht abschütteln. Nach einer Auszeit der Schwarzwälder legte MuKu mit einem 4:1-Lauf in den folgenden vier Minuten den Grundstein zum Sieg. Zur Halbzeit gab es ein beruhigendes Fünf-Tore-Polster (17:12). Zu Beginn der zweiten Halbzeit schraubten Matthias Herbst und Jan Unser das Ergebnis auf 19:12 (33.). Dieser Sieben-Tore-Vorsprung konnte weitgehend unbeschadet über 22:15 (38.), 25:18 (49.) und 28:20 (58.) gegen einen nie aufgebenden Gegner ins Ziel gebracht werden. "Das war kein Leckerbissen, aber wir haben die Partie souverän runtergespielt", sagte Spielertrainer Benny Hofmann, der vor allem für Keeper Lukas Treuer lobende Worte fand.

Tore für MuKu: Valda 10 , Welzer 5/2, Unser, Charles je 4, Hörth, Hofacker je 2, Herbst 1 -für St. Georgen: Lermer 6/1, Bürk 5/1, Linhhard 4, Müller J. Holzmann je 2, L.Holzmann, Falk je 1

TuS Altenheim -

SG Steinbach/K. 33:29.

Der TuS erwischte den besseren Start, doch dank der offensiven Abwehr hielt die SG in der ersten Hälfte gut mit, was sich im Halbzeitstand von 13:12 widerspiegelte. Insgesamt produzierten die Gäste aber deutlich zu viele technische Fehler und verballerten vor dem Tor reihenweise Chancen. Zudem waren Stefan Schmitt und Johannes Höll auf den Halbpositionen nahezu abgemeldet. Die Altenheimer Gerry Sutter und Jan Meinlschmidt sorgten mit ihren Treffern zum 30:25 (57.) für die Vorentscheidung. "Wir haben uns dennoch gut aus der Affäre gezogen", sagte SG-Coach Markus Ullrich.

Tore für Altenheim: Sutter 9, Meinlschmidt 8, Rudolf, Kugler je 6 - für Steinbach› Gmeinhardt 8, Pflliehinger 7, J. Höll. Ch. Höll je 3, M. Kern, Braun, D. Kern je 2, Schmitt, S. Höll je 1.

SG Waldkirch/D. -

Phönix Sinzheim 32:30.

Die Gäste waren schon in der ersten Halbzeit spielbestimmend und erarbeiteten sich nach dem 4:4 (7.) einen klaren Vorsprung (6:10/18.). Folgerichtig gingen die Feuervögel auch mit einem Fünf-Tore-Polster in die Halbzeit (11:16). Unter anderem auch weil der bis dato überragend haltende Peter Fodor verletzt passen musste, gab es im Spiel der Sinzheimer nach dem Wechsel einen Bruch, was die SG zum Ausgleich nutzte (16:16/36.). Doch schon kurze Zeit später rückte der BSV die Verhältnisse gerade (17:21/41.). Aufgrund einer starken Abwehrleistung - Fabien Winogrodzki packte trotz Kapselriss im Finger beherzt zu - verteidigte Phönix den Vorsprung souverän. Der Sinzheimer Trainer Kalman Fenyö sprach hernach von einem "tollen Spiel" und einem "völlig verdienten Sieg".

Tore für SG: Disch 7/3, Fahrländer 6, Schmieder 5, P. Hoch 4, Pahanic, Brommer, T. Hoch je 2, Lehmann, Engler je 1 - für Phönix: Y. Kirschner 10/4, Pfliehinger, Lauffenburger je 7. Rumpf, Menz je 2, Winogrodzki, Möllering, V. Kirschner, Weis je 1.

TuS Helmlingen -

Hedos Elgersweier 33:20.

Der Kantersieg des TuS gegen ersatzgeschwächte Gäste war der vierte Erfolg in Serie. Nach ausgeglichenem Start (3:3/4.) zog Helmlingen kontinuierlich weg, zur Pause war man auf 19:12 enteilt. Auch nach dem Wechsel baute der TuS den Vorsprung stetig aus, beim 25:13 (39.) war die Partie quasi entschieden.

Tore für Helmlingen: Lauppe 6, Fritz 5, Pomiankiewicz 5/1, Wagner, Müller je 4, Wöhrle 3, Reichenberger, Vulic je 2, Parpart, Zimmer-Zimpfer je 1 - für Hedos: Metelec 5/2, Hackl, S. Räpple je 4, Bruder 3, Scavelli 2, Tschopp, Stehle je 1.(red/moe)