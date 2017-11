Rastatt übernimmt die Spitze

HR Rastatt/Niederbühl -

Panthers Gaggenau 32:28.

Nach dem 7:10 (17.) häuften sich bei den Panthers die Probleme in gleichem Maße, wie die HR zulegte. Ab dem 11:11 (22.) setzten sich die Gastgeber langsam ab und brachten die Abwehr der Murgtäler bis zur Pause (18:15) von einer Verlegenheit in die andere. Im zweiten Abschnitt verkürzte Gaggenau nochmals auf zwei Tore (23:21/45.). Durch eine löchrige Abwehr, zu viele Fehler im Spiel nach vorne sowie eine ausbaufähige Chancenverwertung bestand für die Panthers aber keine Chance mehr, doch noch etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen.

Tore für HR: Behrendt 9/6, Schiff 6, Kugele 5, Djuric 4, Pütsch 3, Wenzel, Hänel, Carsten, Steinhardt, Amann je 1 - für Gaggenau: Isufi 12/7, Kühn 6, Koinzer 3, T. Kohlbecker, Huber je 2, Kraft, Martin, Sänger je 1.

SG Steinbach/K. II -

Baden-Baden III 33:33.

Zunächst lief die SG einem Rückstand hinterher. Erst in der 17. Minute glichen die Hausherren aus, zur Halbzeit führten sie dann mit 20:16. Der Vier-Tore-Vorsprung hatte auch nach 40 Minuten noch Bestand (25:21), doch dann riss der Faden im Angriffsspiel der Gastgeber. Der TVS glich zum 28:28 aus und ging sogar mit zwei Toren in Führung (28:30 und 31:33). Eine Überzahl verhalf den Rebländern in den letzten Sekunden allerdings doch noch zum Punktgewinn.

Tore für Steinbach: Elies 8, Höll, Müller je 5, Meier, Gartner, Schreiber je 3, Gangloff, Oser, Herberg je 2 - für TVS: Stall 7, Hohlfelder 6, Braun, Schott, Kuypers je 5, Hini 4, Baum 1.

HSG Murg -

Memprechtshofen 42:31.

Die HSG kontrollierte die Partie von Beginn an. Der Abstand pendelte bis zur Halbzeit meist zwischen vier und sechs Toren (Pausenstand 22:16). Im Angriff lief es für die HSG zwar rund, die Abwehrleistung war über weite Strecken allerdings alles andere als überzeugend. Die Hausherren waren dennoch die klar bessere Mannschaft, so dass sie ihre Führung im zweiten Abschnitt weiter ausbauten (27:19/39. und 32:22/43.).

Tore für Murg: Unger 12, Grässel 9/1, F. Gerstner 8, Albrecht 5, Schaal 4/1, Arnau 2, Baier, Merkel je 1 - für Memprechtshofen: Geibel 12/5, Urban 5, Lacker 4, Trinkaus 3, Clemens, Fuchs, Neuschütz je 2, Weger 1.

ASV Ottenhöfen II -

HSG Hardt II 30:26.

Den Sieg gegen den Tabellenletzten musste sich der ASV hart erarbeiten. Das erste Polster (6:3/12.) war schnell wieder aufgebraucht. Erst in der 25. Minute erreichten die Achertäler wieder einen kleinen Vorsprung von 12:9, zur Pause lag man mit 16:12 vorne. Im zweiten Durchgang kam die HSG nochmals auf 22:21 heran. In einem zunehmend härter werdenden Spiel schaffte es der ASV aber, in den letzten zehn Minuten erneut die Oberhand zu gewinnen und die Punkte zu behalten.

Tore für Ottenhöfen: T. Huber 8, Bohnert 4, Kern 4/2, Blust, Hils, F. Huber je 3, Schmälzle 2, Clemens, Fischer, Vogt je 1 - für Hardt: Bertsch 8, Semt 7, Krebs, Rau je 3, Weschler 2, Hartmann, Sykownik, Volz je 1.

BSV Sinzheim II -

SG Freudenstadt/B. 28:24.

Es war ein Auf und Ab, das der BSV seinen Zuschauern bot. Der 6:3-Vorteil war beim 8:8 dahin, auch die 13:10-Führung konnte man nicht in die Pause bringen (Halbzeit 13:13). Nach Wiederbeginn wurde die Partie hektischer. Beim 22:19 sahen sich die Hausherren abermals drei Tore vorne, doch die SG gab sich immer noch nicht geschlagen (22:21). In der Schlussphase dominierte dann aber der BSV.

Tore für Sinzheim: A. Huck 6, Rumpf 5, Richter 4, Ernst, Schaefer je 3, K. Walter, Vogel je 2, B. Huck, D. Walter, M. Walter je 1 - für Freudenstadt: Bauer 10, Müller 4, Schwab 3, Sättler, Harastko je 2, Benzing, Stölzle, Kneissler je 1.

In der Kreisklasse A untermauerte Steinbach/Kappelwindeck III durch einen 33:14-Kantersieg gegen Großweier II ihre Ambitionen. Murg II und Gaggenau II verloren weiter an Boden. (mabu)