TTC Iffezheim rückt weiter vor

Iffezheim

Topspiel in Iffezheim Iffezheim (red) - In der Tischtennis-Verbandsliga der Frauen kommt es am Wochenende zum Duell zwischen dem Spitzenreiter TV Weisenbach und dem TTC Iffezheim. Bei den Männern sind die TTF Rastatt (10:2) gegen den Tabellenachten SV Eichsel (4:6) in der Pflicht (Foto: fuv).

Bühlertal

Koch dominiert Titelkämpfe Bühlertal (ti) - Bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Erwachsenen in der Mittelberghalle in Bühlertal gewann der Landesligaspieler Florian Koch vom TTV Muckenschopf beide Titel in den Männer-A-Disziplinen. Tim Julian Oelze wurde vor Viktor Marijic (Foto: toto) Zweiter.