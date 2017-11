Mit zwei Siegen weg von den Abstiegsrängen

Der spielerische Aufschwung hat sich endlich auch in Punkten niedergeschlagen. Mit zwei Siegen an einem Wochenende machten die Volleyballer des SSC Karlsruhe einen beachtlichen Sprung in derund haben die Abstiegsplätze inzwischen deutlich hinter sich gelassen.

Wichtig war vor allem der 3:1 (20:25, 25:14, 25:22, 26:24)-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten Delitzsch. Die Sachsen, die mit drei Siegen aus den ersten vier Spielen in die Saison gestartet waren, wurden dank des Erfolgs überflügelt und rutschten selbst auf den Abstiegsplatz. Dabei hatte es zunächst gar nicht nach einem Karlsruher Erfolg ausgesehen. Der Aufsteiger startete sehr nervös, machte viele Eigenfehler und lag schnell mit 7:13 zurück. Trainer Diego Ronconi nahm eine Auszeit und schickte sein Team mit anderer Einstellung zurück aufs Feld. Satz eins war zwar nicht mehr zu retten, doch in der Folge lief der SSC heiß und holte sich souverän die nächsten beiden Sätze.

Im vierten Satz wurde es nochmals eng, weil zu viele Chancen ungenutzt blieben, am Ende reichte es aber zum Sieg. Problemlos wurde im zweiten Spiel des Wochenendes dann das Internatsteam aus Frankfurt mit 3:0 (25:18, 25:14, 25:21) aus der Halle geprügelt. Trotz der beiden Erfolge warnt Ronconi aber vor Zufriedenheit: "Da die Unterschiede in der Liga marginal sind, sollte man sich vom Ergebnis nicht täuschen lassen."

Nichts zu erben gab es in der Regionalliga für Aufsteiger TV Kappelrodeck, der nach der 0:3 (17:25, 21:25, 20:25)-Niederlage gegen die keinesfalls übermächtige TSG Heidelberg-Rohrbach weiterhin auf den ersten Satzgewinn vor heimischem Publikum wartet. Eigentlich war Trainer Christian Zimmer nach guter Trainingswoche sehr zuversichtlich in die Partie gegangen, doch sein Team schaffte es einmal mehr nicht, das eigene Leistungsvermögen abzurufen. Stattdessen ließ man sich vom Gegner dessen Spiel aufdrängen und blieb absolut chancenlos.

Auf Rang zwei in der Tabelle gesprungen ist Aufsteiger Bühl II in der Oberliga. Bei Schlusslicht Blankenloch II taten sich die Bühler Nachwuchs-Volleyballer phasenweise zwar etwas schwer, doch am glatten 3:0 (25:22, 25:18, 27:25)-Sieg änderte dies nichts. Da die Konkurrenz durchweg Punkte liegen ließ, rutschte das Team von Trainer Leo Castellaneta nach oben und liegt nun nur noch drei Punkte hinter Tabellenführer SSC Karlsruhe II - der am zweiten Spieltag mit 3:0 geschlagen worden war. Angesichts der Ausgeglichenheit der Liga sollte also durchaus noch etwas möglich sein.

Etwas an Boden verloren haben die Volleyballer der TG Ötigheim, die das Spitzenspiel der Verbandsliga bei Tabellenführer VSG Mannheim mit 1:3 (22:25, 25:21, 14:25, 20:25) verloren. Zwei Sätze lang hielten die Telldörfler gut mit, danach riss aber der Faden und Mannheim hatte keine Probleme mehr.

Es reichte erneut zu einem Satzgewinn, doch auch nach der 1:3 (9:25, 28:26, 20:25, 17:25)-Niederlage in Bretten standen die Frauen des TV Bühl mit leeren Händen da. Nach schwachem Start steigerte sich das junge Bühler Team deutlich, konnte hinten raus aber nichts mehr zusetzen.

Einen großen Schritt in Richtung Landesliga machten die Ötigheimer Frauen in der Bezirksliga. Der Tabellenführer hielt sich auch im Spitzenspiel beim Tabellenzweiten Brötzingen II schadlos und hat nach dem glatten 3:0 (25:19, 25:23, 25:19) nun bereits acht Punkte Vorsprung auf das Verfolgerfeld. Da sollte nichts mehr anbrennen. (win)