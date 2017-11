Nur noch Probleme mit Nagellack

Heute (17.15 Uhr/ZDF und Eurosport) bestreitet die begabte Skijägerin nach ihrer mysteriösen Krankheitspause über die 15 Kilometer in Östersund ihr erstes Weltcup-Rennen als Solistin. Frauen-Bundestrainer Gerald Hönig glaubt, "dass sie wieder auf einem richtig guten Weg ist. Sie ist eine sehr komplexe Biathletin." Auch Magdalena Neuner rechnet mit Preuß. "Ich traue ihr einiges zu", sagt die Rekordweltmeisterin. Sie sei im deutschen Team hinter der in Östersund krank fehlenden Laura Dahlmeier die erste Anwärterin auf Top-Platzierungen. Doch Preuß will im Olympia-Winter "nicht auf Platzierungen, nicht auf Medaillen" schauen. Sie will einfach nur gesund bleiben. "Wenn mir das gelingt, bin ich einfach nur froh."

Schon als 17-Jährige wurde Franziska Preuß Jugend-Olympiasiegerin, 2015 gewann sie WM-Silber im Massenstert bei den Frauen - neben der nun siebenmaligen Weltmeisterin Dahlmeier war für die junge Frau eine führende Rolle in der Mannschaft reserviert. "Sie ist natürlich im Schießen sehr stark mit Trefferleistung und Schießzeiten. Und wenn sie wieder zu ihrer Laufform findet, dann wird sie wieder auf das Niveau vom letzten Jahr kommen", sagt Hönig. "Aber dazu wird sie noch ein paar harte Einheiten und Rennen brauchen."

Im Vorjahr war Preuß mit Top-Ten-Plätzen in die Saison eingestiegen, ehe sie nicht mehr wusste, was los war. In den Monaten, in denen nichts mehr ging, kamen auch die Gedanken ans Aufgeben. "Da überlegt man natürlich, lieber was zu machen, was vielleicht nicht so viel Spaß macht, aber wo es einem nie wieder so schlecht geht."

Wie auf einer Achterbahn muss sie sich in der vergangenen Saison gefühlt haben. Nach einer starken Leistung wurde sie krank, dann kehrte sie stark zurück bis zur nächsten rätselhaften Krankheit - und musste doch auf einen WM-Start verzichten. Erst eine große Operation im Februar an der Nasennebenhöhle schaffte Abhilfe. "In viereinhalb Stunden wurde alles ausgeräumt", sagt sie im feinsten Ost-Oberbayerisch. Danach machte die junge Skijägerin aus Albaching, nördlich des Chiemgaus, Urlaub - Sonne und Meer haben sie gefestigt.

Für Preuß war das erste Rennen seit dem 15. Januar in der Mixed-Staffel etwas ganz Besonderes, das zeigte ihre Nervosität. "Ich habe ja mein Ritual, meinen Abzugsfinger mit meinem Glücksnagellack zu lackieren. Da habe ich sogar den falschen Finger lackiert, weil ich so aufgeregt war", verriet sie hinterher. Sie schrieb an ihre Fans: "Der Anfang ist gemacht." (dpa)