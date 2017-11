Geher-Duo das Nonplusultra Die Leichtathletiksaison 2017 ist vorüber und für die Athletinnen und Athleten steht bereits die Vorbereitung für die Mitte Januar beginnenden Hallenmeisterschaften an. Landauf und landab werden jetzt die Ergebnisse der vergangenen Monate aufgearbeitet, so auch im Leichtathletikkreis Rastatt/Baden-Baden/Bühl, wo Kreis-Statistiker Ralf Wohlmannstetter dieser Tage die Kreisbestenlisten 2017 und die neuen Kreisrekorde präsentiert. In der Männerklasse kamen zu den Arrivierten einige Nachwuchsathleten dazu, die auch gleich mächtig auftrumpften. Besonders das Gehen und die Würfe sind Glanzstücke im mittelbadischen Kreisgebiet. Dem gegenüber stehen aber auch einige Disziplinen, in denen sowohl zahlenmäßig als auch in den Leistungen deutliche Rückschritte sichtbar sind. Für die Glanzlichter sorgten auch in diesem Jahr die Geher - allen voran Carl Dohmann vom SCL-Heel Baden-Baden und Nathaniel Seiler vom TV Bühlertal. Dohmann hatte seinen Höhepunkt bei den Weltmeisterschaften in London, wo er über die 50 Kilometer Straßengehen den zehnten Platz belegte und damit in die erweiterte Weltspitze vorstoßen konnte. Mit 3:45:21 Stunden verbesserte er den 18 Jahre alten badischen Rekord seines Trainers Robert Ihly um rund vier Minuten. Sein Trainingskamerad Nathaniel Seiler konnte sich in seinem ersten Aktivenjahr gleich in der nationalen Spitze etablieren. Bei den deutschen Meisterschaften holte er sich zum ersten Mal den Meistertitel auf der langen Strecke. Seine Bestzeit steigerte er auf 3:55:13 Stunden. Auch die Seniorengeher des TVB, die in ihren Altersklassen zur Weltspitze zählen, konnten bei den Aktiven mitmischen - etwa Denis Franke, der über 50 Kilometer die nationale Bronzemedaille holte. Bei den Werfern sind seit Jahren die Hammerwerfer aus dem Murgtal traditionell vorne dabei. In diesem Jahr stehen in der badischen Bestenliste auf den ersten elf Plätzen zehn Murgtäler. Die größte Weite erzielte Corsin Wörner von der LAG Obere Murg mit 61,46 Metern. Die Nummer eins in Baden ist auch Kugelstoßer Bodo Göder vom SR Yburg Steinbach. In diesem Jahr steht seine Bestweite bei 19,07 Meter. Die Speerwerfer aus dem Kreisgebiet haben mit dem Offenburger Johannes Vetter und dem Mannheimer Andreas Hofmann übermächtige Konkurrenz. Der für Offenburg startende Markus Koch landete mit 72,33 Meter auf Platz drei, der Steinbacher Sascha Graf liegt mit 71,88 Meter auf Platz vier. Stark nach vorne arbeiteten sich die Weitspringer Simon Walther (TG Ötigheim) und Lukas Zimmermann (TV Bühlertal). Walther sprang 6,91 Meter weit, Zimmermann 6,75 Meter. Julian Held (LAG Obere Murg) ist mit 4,01 Meter als Sechster in Baden bester Stabhochspringer des Kreises. Beim Hochsprung war nur Michael Winter (SCL-Heel Baden-Baden/ 1,84 Meter) besser. Im Sprint behauptete sich Lukas Zimmermann an der Kreisspitze. Mit 11,16 Sekunden über 100 Meter und 22,42 Sekunden über 200 Meter führt er deutlich. Bei den Mittel- und Langstrecken sorgte in diesem Jahr Stefan Gerber (TV Bühlertal) für Aufsehen. Über 800 Meter erzielte er 1:59,35 Minuten. Auch über 1500 Meter in 4:20,96 Minuten und über 5000 Meter war er der Schnellste im Kreis. Über zehn Kilometer führt sein Vereinskamerad Andreas Scholl vor Michael Arndt (Baden-Baden), beim Halbmarathon Jens Mungenast (LAG) in 1:29:44 Stunden und im Marathonlauf Rolf Wieland (Rastatter TV) mit 2:48:54 Stunden. Im Hürdensprint belegt Michael Winter Platz eins, über 400 Meter Hürden Michael Schnepf (VFB Gaggenau). Die schnellste Sprint-Staffel stellte der TV Bühlertal, das beste Trio über 3x1000 Meter die TG Ötigheim.(rawo)

