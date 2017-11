Doppeltitel für Simon Weiler Bei den Südbadischen Tischtennis Einzelmeisterschaften der Jungen und Mädchen U11, U13, U15 und U18 am vergangenen Wochenende errang Simon Weiler von der Spvgg Ottenau den ersten Platz im Doppel U15 mit Luca Rowinski (FT Freiburg). Die Topgesetzten bezwangen im Finale Leo Büchel/Philipp Weigl (Spvgg Frickingen/TTC Singen) mit 11:5, 11:9 und 11:9. Dies blieb der einzige Titel, der an den Bezirk Rastatt/Baden-Baden ging. Im Einzel wurde Weiler nach der 0:3-Niederlage im Halbfinale gegen seinen Doppelpartner Rowinski Dritter. Neben Weiler erkämpfte sich Moritz Konrad vom TV Lichtental bei den Jungen U11 den dritten Platz. Im Viertelfinale bezwang Lichtentals Nachwuchstalent Jonathan Forbriger (TV Bühl) in drei ganz engen Sätzen mit 11:9, 13:11 und 11:9 und sicherte sich so den Halbfinaleinzug. Nach einem heiß umkämpften Fünfsatzspiel scheiterte Konrad gegen Noah Ziegelmeier (TTC Renchen). Bei den Mädchen U18 sicherte sich Mareike Allgeier (TTV Gamshurst) mit Yvonne Scherer (TV St. Georgen) den dritten Rang. Im Einzel kam für Allgeier im Viertelfinale das Aus gegen Sarah Hafner (TTC Beuren). Im Mädchen Doppel U13 errangen Nina Rath/Angelina Credo (TV Weisenbach/TTF Rastatt) den dritten Platz. Fünfte Plätze erreichten Luis Jentschke (TTV Bühlertal) bei den Jungen U15, Jonathan Forbriger (TV Bühl) bei den Jungen U11, Credo (TTF Rastatt) bei den Mädchen U13, sowie Sina Kautz (TTV Muckenschopf) und Lina Kruse (TV Bühl) bei den Mädchen U11. (ti)

