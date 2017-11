Hohe Hürde für Ottenau

In der vergangenen Saison kehrte man aus Singen mit einem 8:8-Unentschieden zurück, in der Rückrunde wurde das Heimspiel mit 9:4 gewonnen. Mit dem ersten Derby bei der FT V. 1844 Freiburg II kann sich Singen am Doppelspieltag auf die Heimpartie gegen Ottenau einstimmen. Mit der Empfehlung von zuletzt zwei 9:0-Kantersiegen bei der DJK Offenburg und gegen den ESV Weil, die beide jedoch stark ersatzgeschwächt antraten, geht Singen zuversichtlich die beiden Spiele an. Die einzige Niederlage resultiert aus dem Derby bei den TTSF Hohberg, hier hatten sich die Murgtäler mit 9:6 behauptet. Singens Topspieler Adam Robertson ist mit 10:0-Einzelerfogen stärkster Spieler der Liga, der zweitstärkste Akteur war bis zur Vorwoche Odenheims Nummer zwei Michael Pfeiffer, der in Ottenau von Lukas Mai und Aaron Kawka bezwungen wurde. Ottenaus Neuzugang Eduardo Gonzales führt die Bestenliste im hinteren Drittel ungeschlagen mit 11:0-Erfolgen an.

Mit einem Doppelspieltag beenden die TTF Rastatt die Vorrunde in der Frauen-Badenliga. Am Samstag treten die TTF bereits ab 13 Uhr beim TV St. Georgen an, am Sonntag kommt dann der Tabellenletzte TTSV Mönchweiler zum Gastspiel in die Barockstadt. Spielbeginn ist um 14 Uhr. Mit der vollen Ausbeute von 4:0 Punkten soll der Anschluss zu den beiden führenden Teams des 1. TTC Ketsch (16:0) und dem TTC 1946 Weinheim II (12:0) gehalten werden. Diese stehen sich heute im direkten Vergleich gegenüber. Zwei Siege sind Pflicht für die TTF, wenn man sich weiterhin Chancen auf einen der ersten beiden Plätze ausrechnen möchte. Weinheim bestreitet am Wochenende zwei weitere Partien gegen den VSV Büchig und gegen den TTV Kappelrodeck. Es könnte also durchaus zu einem Führungswechsel in der Tabelle kommen. Kappelrodeck wird als Außenseiter versuchen, die drohende Niederlage in Grenzen zu halten.

Mit dem Heimspiel gegen den TTV Weinheim-West II endet die Hinrunde des TTV Gamshurst. Mit 7:9 Punkten steht der Aufsteiger auf dem fünften Platz, die Nordbadener liegen mit 3:11 Zählern auf dem siebten. Mit einem Heimsieg soll das Punktekonto auf ausgeglichene 9:9 Zähler aufgestockt werden.(ti)