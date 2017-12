Ungleiche Vorzeichen

Von daher gibt es über die Ausgangslage dieses Duells keine zwei Meinungen. Auch SVS-Trainer Andreas Lamprecht stellt klar: "Wir sind Außenseiter. Auf Kunstrasen haben wir in dieser Saison noch gar nicht gespielt, das ist schon eine Umstellung. Den Edeltechnikern aus Oberachern kommt das natürlich entgegen." Angesichts der großen Personalauswahl des Kollegen weiß er auch, was da auf seine Mannen zukommt: "Die sind alle gut und kommen mit viel Tempo. Man hat kaum Zeit zum überlegen. Von daher ist mir auch wurscht, wer von denen spielt. Die dürfen keinen Supertag erwischen, wir brauchen aber einen Glanztag, um was zu holen."

Stefan Geppert verfügt im Gegensatz zu Lamprecht tatsächlich über einen opulenten Kader, der auch bei ständig wechselnder Besetzung starke Leistungen und gute Ergebnisse abliefert. Wohlgemerkt: Das Durchschnittsalter lag in den vergangenen Wochen bei 20 Jahren. "Das zeugt von einer beachtlichen Weiterentwicklung, auch wenn der eine oder andere manchmal etwas ungeduldig ist. Hierin liegt eigentlich für uns die größte Herausforderung, denn 34 Mann wurden bisher eingesetzt, und diese gilt es bei Laune zu halten", sagt Übungsleiter Geppert, der eifrig bemüht ist, dem Oberliga-Team gewissenhaft zuzuarbeiten. Nach drei Aufstiegen in Folge hat man sich auch in der Landesliga mühelos akklimatisiert. Wohltuender Nebeneffekt für Geppert: Die stetige Weiterentwicklung der Spieler hat Vorrang vor der Platzierung in der Tabelle. Nicht nur Andreas Lamprecht kann da neidisch werden.(mi)