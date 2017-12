Nach gebrauchtem soll goldener Tag folgen Von Christian Rapp Es gibt solche Tage, an denen einfach nichts geht, geschweige denn gelingen mag. Kein Pass kommt an, die Hereingabe vor dem gegnerischen Tor wird um Haaresbreite verfehlt, und hinten wird einem dann noch zu guter Letzt eine Bogenlampe ins eigene Tor eingeschenkt. Passieren solche Dinge, dann ist im Fußball gemeinhin von einem gebrauchten Tag die Rede. Genau solch einen hatte der Verbandsligist 1. SV Mörsch am vergangenen Sonntag bei der 0:2-Heimpleite gegen den Tabellennachbarn FC Radolfzell. "Ich kann heute keinen Spieler herausheben, der an seine Normalform herangekommen wäre. So hat Radolfzell, auch wenn das 1:0 sehr glücklich fällt, das Spiel auch verdient gewonnen", ließ Dietmar Blicker die vorangegangen 90 Minuten Revue passieren. Der Sportwissenschaftler ist wahrlich schon lange genug im Fußball-Geschäft tätig, um die Leistung seiner Mannen gegen Radolfzell richtig einordnen zu können. "Manchmal hat man solche Tage, das ist aber kein Beinbruch, wir werden wiederkommen", verspricht der SVM-Trainer. Mund abputzen und es besser machen, heißt das Blickersche Credo - am besten gleich gegen ein Schwergewicht der Liga. Schließlich gastiert am Sonntag niemand Geringeres in der Mörscher Sandgrube als der Tabellenzweite SV Linx, der gespickt ist mit feinen Fußballern wie Mittelfeldstratege Alexander Merkel, Sturmtank Adrian Vollmer und Flügelflitzer Piakai Henkel. Zudem können die Hanauerländer seit einigen Wochen wieder auf den vollkommen genesenen Goalgetter Marc Rubio zurückgreifen, der bereits im Hinspiel einen Doppelpack schnürte. 16 Spiele, 13 Siege, 52:17 Tore und 40 Punkte - so lautet die bemerkenswerte Bilanz der Elf von Trainer Sascha Reiß. Eine Kostprobe der Linxer Spiellaune bekamen die Nordbadener gleich am ersten Spieltag vorgeführt, als man trotz einer engagierten Leistung mit 1:5 in der Ortenau unterging. Gegen die Reiß-Elf erwartet Blicker jedoch ein anderes Spiel als gegen den FC Radolfzell. Während der SVM gegen die Mannschaft vom Bodensee viel Ballbesitz hatte, trifft man mit dem SVL nun auf ein Team, das sich durch eigenen Ballbesitz definiert. "Linx will den Ball, wir werden konzentriert verteidigen müssen", wagt Blicker einen Blick in die Glaskugel. In den vergangenen Spielen präsentierte der mit allen Wassern gewaschene Trainerfuchs einige taktische Kniffe, um die Gegner zu verwirren. Im Auswärtsspiel gegen Lörrach-Brombach etwa lag der Schlüssel zum 2:0-Erfolg in einer ständigen Rotation der Positionen. Was genau der SVM-Trainer für die Begegnung am Sonntag ausgetüftelt hat, will er selbstredend nicht verraten. Seine Mannschaft sei jedoch auf die Spielweise des SV Linx vorbereitet. Vielleicht klappt es dann auch mit dem einen oder anderen Zähler im "Bonusspiel", sagt Blicker und hofft, das die Sandgrube bis zum Sonntag nicht wieder zur Wasser- oder Schneegrube verkommt und das Spiel kurzerhand abgesagt werden muss. Respekt ist jedenfalls auf Linxer Seite vorhanden. "Wir müssen uns auf einen kampfstarken Gegner einstellen, der sich mit dem 2:0-Sieg beim starken FV Lörrach-Brombach inzwischen aus der Abstiegszone befreit hat", weiß Reiß um die Schwere der Aufgabe, der bis auf Geoffrey Feist seinen kompletten Kader zur Verfügung hat. Dietmar Blicker jedenfalls wird seine Truppe trotz vorhergesagten eisigen Temperaturen heiß machen - schließlich soll auf einen gebrauchten Tag ein goldener folgen.

