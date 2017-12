Geduldiges Warten im Nirgendwo

Die Kamera filmte in Nahaufnahme, wie sich Grigorij Michailowitsch Rodtschenkow (Foto: dpa) von seiner Frau verabschiedete. Mit Tränen in den Augen erklärte er seiner Nika im fernen Moskau über eine Skype-Leitung, dass er sich nun in das Zeugenschutzprogramm des FBI begeben müsse und nicht wisse, wann er sich wieder melden könne. "Ich verstehe", sagte Nika blass vor Angst und Verzweiflung. Sie fügte noch hinzu, dass doch alles so traurig sei. Dann verschwand ihr Mann, der Drahtzieher des dreistesten Betruges in der Geschichte des modernen Sports und nun Russlands Staatsfeind Nummer eins, irgendwo in den USA in der Versenkung. Sie ist für ihn Zuflucht und Lebensversicherung geworden.

Sein Vermächtnis sind die Beweise für ein staatlich gelenktes Dopingsystem in Russland, die er aus Angst um sein Leben öffentlich gemacht hat und die den Weltsport in Atem hält. Am Dienstag gibt das Internationale Olympische Komitee in Lausanne seine Strafe gegen Russland bekannt. Dann wird Rodtschenkow wissen, ob der Sport ihm irgendwas dafür zurückbezahlt, dass er seine Familie und sein Heimatland verlassen und alle Kontakte abbrechen musste. Dass ihn der russische Staat enteignete und die Pässe seiner Angehörigen beschlagnahmte. Dass er aus Angst vor russischen Killerkommandos in den USA untertauchen musste. Am Dienstag wird er wissen, ob all das umsonst gewesen ist.

Rodtschenkow ist Opfer und Täter in einer Person. Seit seiner Studienzeit war der ambitionierte Mittelstreckenläufer hautnah dran am Dopingsystem. Erst als dopender Athlet, dann als Doktor der Chemie, Leiter des Moskauer Anti-Doping-Labors, Mitarbeiter des Geheimdienstes FSB und findiger Wissenschaftler, der weltweit anerkannte Anti-Doping-Tests entwickelte. Er war aber auch Dealer, der verbotene Medikamente verkaufte und die Hand aufhielt, bevor er positive Tests verschwinden ließ.

Als ihm deswegen Gefängnis drohte, wurde er depressiv. 2011 unternahm er in der Badewanne einen Selbstmordversuch. Er kam in eine Nervenheilanstalt. Auf Putins Geheiß, so glaubt Rodtschenkow, wurde er dort herausgeholt, damit er als brillanter Experte seinen Teil dazu beitragen konnte, die Winterspiele in Sotschi zu einem Erfolg werden zu lassen - mit Hilfe eines Doping-Betruges von gewaltigem Ausmaß. Kurze Zeit später trat Bryan Fogel in Rodtschenkos Leben.

Der US-Regisseur zeigt Rodtschenkow in seinem Dokumentarfilm "Icarus" als verschrobenen, sympathischen Endfünfziger, der zu viel erlebt hat, als dass er den Zynismus von seinem Wesen fernhalten konnte. Als einen Mann, der keine Zweifel daran lässt, dass ihm wie den meisten seiner Landsleute jegliches Unrechtsbewusstsein in Bezug auf Doping fern liegt. Die beiden freundeten sich an. Die Unbeschwertheit verschwand aus seinem Leben, nachdem die ARD am 3. Dezember 2014 "Geheimsache Doping - Wie Russland seine Sieger macht" ausstrahlte. Am 9. November 2015 stellte Dick Pound, WADA-Sonderermittler, Russland öffentlich an den Pranger.

Im November 2015 in USA geflüchtet

Rodtschenkow verlor seinen Job. Als er bemerkte, dass er als Sündenbock dienen sollte - die bloßgestellte russische Führung bezeichnete ihn als Einzeltäter -, floh er mit Fogels Hilfe in die USA. Dort lebt er seit dem 17. November 2015. Kurz nach seiner Ankunft erfuhr er vom Tod zweier Anti-Doping-Funktionärsfreunde. Als das FBI Rodtschenkow in die Mangel nahm, entschied sich der Russe zu einem weiteren radikalen Schritt: Er erzählte seine Geschichte der New York Times.

Die Veröffentlichung ließ die Sportwelt am 13. Mai 2016 erbeben. Rodtschenkow plauderte weiter. Er redete mit der WADA, lieferte Sonderermittler Richard McLaren die wertvollsten Hintergründe für den Beweis des staatlich orchestrierten Dopingsystems. Sogar das IOC hält Rodtschenkow nun für einen "glaubwürdigen Zeugen". Nur der Fußball-Weltverband FIFA, der die WM ausrichtet, will noch immer nicht mit ihm sprechen. Darauf muss Rodtschenkow warten, im amerikanischen Nirgendwo. Am Dienstag wird er wissen, ob auch Russland büßen muss oder nur er.(sid)