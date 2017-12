Wolochin erwartet Geduldsspiel

Dass die Mannschaft vom Nordrand der Eifel trotz der Siege gegen zwei Top-Teams nach dem sechsten Spieltag bereits acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer Friedrichshafen hat und "nur" auf Rang vier steht, liegt am bockelharten Auftaktprogramm der Dürener, die ihre Auswärtsspiele gegen starke Gegnerschaft allesamt verloren. Nur gegen Unterhaching beim 2:3 ein Punktgewinn, glatte Niederlagen gab es in Lüneburg und Friedrichshafen. Zu Hause aber spielt Düren bisher ohne Fehl und Tadel und so dürften die Rollen morgen ziemlich klar verteilt sein. Zumal die Gastgeber nach Einschätzung von Bühls Trainer Ruben Wolochin stärker besetzt sind als in der zurückliegenden Saison.

Mit Stijn D'Hulst kam ein neuer Zuspieler, der deutlich mehr Überraschungsmomente ins Angriffsspiel der Dürener einbaut. Vor allem aber wurde mit dem 2,03 Meter langen Ex-Nationalspieler Dirk Westphal ein langer Spieler auf der Außenposition verpflichtet, der mit seiner Routine auch knifflige Situationen zu lösen weiß. Das wiederum kommt der Spielphilosophie des neuen Trainers Stefan Falter entgegen, der im Volleyball ausdrücklich keine "One-Man-Show" sehen und die Verantwortung auf mehrere Schultern möglichst gleichmäßig verteilen will. So spielt auch der Ex-Bühler Marvin Prolingheuer im Dürener Angriff zwar weiterhin sehr erfolgreich, aber nicht mehr jene dominierende Rolle, die ihn in der Vergangenheit stets zu einem der erfolgreichsten Punktesammler der Liga machte.

"Sie sind dieses Jahr auch viel ausgeglichener besetzt", erwartet Wolochin ein Geduldspiel, denn es sei nicht einfach, die Schwachpunkte des Gegners offen zu legen. Trotzdem hat Bühls Trainer natürlich eine Idee, wie auch Düren geknackt werden könnte. "Wir haben im Training einige Dinge probiert, und wenn wir die umsetzen, dann könnte es klappen." Alle Spieler hätten gut gearbeitet, seien zudem sehr fokussiert und dank der Siege in den zurückliegenden Spielen hat auch das Selbstbewusstsein zugenommen. "Wir haben uns in den vergangenen Spielen permanent gesteigert, und ich hoffe, dass das in Düren so weitergeht."

Da trifft es sich natürlich, dass Zuspieler Oleksandr Dmytriiev wieder voll ins Training eingestiegen ist. "Noch ist er nicht ganz fit, doch es wird mit jedem Tag besser", sei der Ukrainer zumindest wieder eine ernstzunehmende Wechseloption. Allerdings musste es Diagonalangreifer Iurii Kruzhkov im Training etwas langsamer angehen lassen, die Schulter zwickt. Für Wolochin aber kein Grund, die Hoffnungen fahren zu lassen. "Ich denke, dass er trotzdem spielen kann, wenn nicht, haben wir mit Anton Qafarena eine gute Alternative im Kader." (win)