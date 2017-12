Schwartz hat die Qual der Wahl

Zum Glück, sagt Sportdirektor Oliver Kreuzer, sei der KSC bisher vom Verletzungspech weitgehend und von Sperren - der Rangsiebte belegt in der Fairplay-Tabelle Platz vier - gänzlich verschont geblieben. Denn auch diese Aspekte spielen bei dem komplexen Thema "sportlicher Erfolg" eine wichtige Rolle. In der heutigen (14 Uhr/live im SWR-Fernsehen) Auseinandersetzung mit dem VfR Aalen kann Cheftrainer Alois Schwartz personell jedenfalls fast aus dem Vollen schöpfen. Nur der im Sommer aus Fürth in den Wildpark gewechselte Andreas Hofmann (31) steht - seit Anfang September - wegen einer Knorpelabsplitterung an der Kniescheibe nicht zur Verfügung. Burak Camoglu, der am Mittwoch wegen einer leichten Erkältung geschont wurde, hat am Donnerstag und gestern das Mannschaftstraining problemlos absolviert und signalisierte volle Einsatzfähigkeit.

Deshalb wird der KSC-Coach im letzten Heimspiel des Jahres 2017 aller Voraussicht nach zum fünften Mal hintereinander dieselbe Anfangsformation aufs Feld schicken. Denn diese Spieler haben auch die Basis für die Siege gegen Magdeburg (1:0), in Rostock (3:0), gegen Zwickau (1:0) und gestern vor einer Woche in Paderborn (2:0) gelegt. Die zu Beginn dieser Saison eigentlich als "Stammspieler" verpflichteten Kai Bülow (nach einer Schambeinentzündung) und Marc Lorenz sind nur Ersatz. "Wir werden aber noch jeden Spieler brauchen", ist sich Oliver Kreuzer sicher. "Die Saison ist noch lang." Marcel Mehlem und Lorenz droht nach vier Verwarnungen bei der nächsten Gelben Karte eine Zwangspause.

Noch aber hat Schwartz personell die Qual der Wahl und musste nach dem gestrigen Abschlusstraining auch für das heutige Spiel einige Jungs auf die Tribüne setzen beziehungsweise zum KSC II in die Oberliga abordnen: Nathaniel Amamoo, Oguzhan Aydogan, Severin Buchta, Malik Karaahmet, Giuseppe Leo, Alexander Siebeck, Valentino Vujinovic und Oskar Zawada.

"Wir haben eine ganz schwere Hausaufgabe vor uns", warnt Innenverteidiger David Pisot, der in Vertretung von Kai Bülow die Kapitänsbinde trägt, vor dem VfR und fordert von sich und seinen Mitspielern volle Konzentration und maximales Engagement. Auf keinen Fall dürfe Aalen unterschätzt werden. Die Schwaben bangen zwar um den Einsatz ihrer "Schlüsselspieler" Mathias Morys (Adduktoren/Mittelfeld offensiv) und Maximilian Welzmüller (Wade/Mittelfeld defensiv). Dafür hat aber Rico Preißinger (Mittelfeld defensiv) seine Gelb-Sperre abgesessen.

"Das Spiel in Karlsruhe wäre für uns zu Saisonbeginn besser gewesen", wird Gästetrainer Peter Vollmann auf der Homepage des VfR zitiert. Denn die Mannschaft der Stunde in der Dritten Liga hat in den letzten sechs Spielen 16 Punkte eingefahren und zu Hause zuletzt fünfmal hintereinander gewonnen. "Wir werden trotzdem versuchen, dort einen Zähler zu entführen."(fal)