Baumann-Team beendet EM auf Rang fünf

Das deutsche Curling-Männerteam um Skip Alexander Baumann vom Baden Hills beendete die Europameisterschaft in St. Gallen auf dem fünften Platz - das beste Ergebnis für das Quintett und die sichere Qualifikation für die WM im Frühjahr in Las Vegas. Im entscheidenden letzten Gruppenspiel gegen den Silbermedaillengewinner von Vancouver 2010 und Weltmeister von 2014 aus Norwegen hielt das DCV-Team lange auf Augenhöhe mit, musste sich am Ende aber der individuellen Klasse von Thomas Ulsruds Team 4:6 geschlagen geben. Baumann: "Das muss man anerkennen. Er war diesen Tick stärker als wir. Aber wir sind extrem zufrieden mit der EM-Leistung und können nun mit breiter Brust in das Olympia-Qualifikationsturnier in Pilsen gehen."

Nach verhaltenem Start mit einem Sieg gegen die Slowakei und zwei Niederlagen gegen die Top-Favoriten Schweden und Schweiz waren die Deutschen durchgestartet. Eine Serie von Siegen gegen Schottland, Österreich, den Niederlanden und Russland wurde nur unterbrochen durch eine Niederlage gegen Italien. So standen die DCV-Herren vor der Partie gegen Norwegen auf dem geteilten dritten Platz. Hätten die Niederländer ihre letzte Vorrundenpartie gegen Schottland gewonnen, wäre Team Baumann trotz der Niederlage gegen Norwegen in die Playoffs eingezogen.

"Wir wollten uns hier unbedingt das WM-Ticket holen - und das ist uns gelungen", so Bundestrainer Martin Beiser, "unser Hauptaugenmerk liegt nach wie vor auf der Olympia-Quali. Bis auf Italien haben wir gegen alle Gegner, die uns dort auch begegnen, gewonnen. Das gibt Selbstvertrauen. Aber wir wissen auch, dass es keine Geschenke geben wird und werden niemanden unterschätzen. Das Niveau ist ähnlich wie bei dieser EM", ergänzte Baumann.

Gegner im Qualifikationsturnier vom 5. bis 10. Dezember in Pilsen sind China, Dänemark, Finnland, Italien, Niederlande, Russland und Gastgeber Tschechien. Nur der Erste und Zweite des Turniers erhalten noch einen Startplatz für die Olympischen Spiele im Februar in Pyeongchang. Mit Rang sechs schlossen auch die DCV-Frauen die Qualifikation für die WM in North Bay/Kanada erfolgreich ab, unter ihnen Josephine Obermann aus Hügelsheim, die ihr Curling- Einmaleins auf dem Eis des BHGCC erlernt hat.(oel)