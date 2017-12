Apolonov schreibt Sportgeschichte

Dass das Sportjahr mit einem erneuten WM-Sieg in der Klasse bis 62 Kilogramm enden würde, war im Sommer noch recht unklar. Denn erstmals mussten die insgesamt sieben deutschen Starter die Reisekosten nach Südamerika selbst tragen. "Normalerweise übernimmt das der Verband, doch in diesem Jahr war kein Geld mehr da", umschreibt Apolonov die Situation und zeigt damit das Dilemma einer nicht-olympischen Sportart auf. Sein Dank gilt deshalb der Stadt Rastatt sowie einigen örtlichen Sponsoren, die ihn finanziell unterstützt haben und so die Reise nach Kolumbien erst ermöglichten. "Da ist man natürlich doppelt motiviert und will den Sponsoren mit guten Leistungen danken", berichtet Apolonov nach seiner Rückkehr nach Rastatt. Neben dem Sieg im Einzel kann er sich auch über einen dritten Platz mit der Mannschaft freuen. Er selbst steuerte einen Sieg im kleinen Finale gegen Kasachstan bei: "Das war der krönende Abschluss einer tollen Weltmeisterschaft."

Bereits sechs Tage vor Beginn der Wettkämpfe reiste das deutsche Team noch Bogota, um sich in rund 2700 Metern Höhe zu akklimatisieren. Nach einem Freilos in der ersten Runde gewann Roman Apolonov seinen Auftaktkampf gegen den Holländer Ecco van der Vert locker mit 16:8. Im Halbfinale wartete ein Kolumbianer, den er mit einem deutlichen 16:2-Sieg bezwang. "Am Ende hat man hier aber gemerkt, dass mir die Höhenluft deutlich mehr zu schaffen macht als meinem Gegner", so Apolonov. Im Finale wartete dann sein Dauerrivale Bohdan Mochulskyi aus der Ukraine, gegen den er bei den World Games eine der wenigen Niederlagen in den vergangenen Jahren hinnehmen musste. Der Finalkampf war sehr taktisch geprägt. "Wir kennen uns beide sehr gut, sind befreundet und wissen genau, was der Gegner plant", erzählt Apolonov. Lange war der Kampf ausgeglichen und sehr spannend, ehe der neue und alte Weltmeister aufdrehte und sich den mit einem 12:6-Punktsieg die Krone sicherte.

Nach einer Weihnachtspause stellt sich Apolonov im kommenden Jahr neuen sportlichen Herausforderungen: Ab 2018 will er in der nächsthöheren Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm starten. "Diese Herausforderung brauche ich jetzt einfach", beschreibt er und verdeutlicht, dass die Gegner zunächst körperlich überlegen sein werden. Doch bereits im heimischen Jiu-Jitsu-Kampfsportverein trainiert er oft mit Sportlern aus teilweise deutlich höheren Gewichtsklassen. Zudem will er das eigene Körpergewicht durch gezielten Muskelaufbau nun steigern. Dies solle langsam geschehen, denn wichtig sei dabei, sagt Apolonov, dass das Gefühl für den eigenen Körper auf der Matte auf keinen Fall verloren geht. Ein großer Vorteil wird für den Rastatter seine große Erfahrung sein, die er gegen nun neue Gegner mitnehmen kann. Im kommenden Jahr stehen unter anderem die Paris Open, die Europameisterschaft in Polen und Ende des Jahres die Weltmeisterschaften in Malmö an. Zudem will sich Apolonov, der seine bisherige Gewichtsklasse als Weltranglistenerster und amtierender Welt- und Europameister verlässt, nun auch in der Klasse bis 69 Kilo an die Weltspitze vorarbeiten. Denn nur die Besten dürfen 2021 an den World Games, den Weltspielen der nicht-olympischen Sportarten teilnehmen. Der Sieg dort ist eines der großen Ziele des 25-jährigen Rastatters.(sb)