Zu viel Breite

Torlose Unentschieden werden oftmals unterteilt in solche der besseren und jene der schlechteren Sorte. Das 0:0 zwischen den Drittligisten Karlsruher SC und VfR Aalen muss eher der zweiten Kategorie zugeordnet werden. Denn das, was die Hausherren und ihre Gäste von der Ostalb bei winterlichen Temperaturen darboten, war nicht wirklich geeignet, die Herzen der etwas mehr als 10000 Zuschauer zu erwärmen.

Zufriedener mit der Punkteteilung auf schwachem Niveau war zweifelsohne der VfR. "Das war das Maximalergebnis, das wir in Karlsruhe erreichen konnten und nach Hause gekämpft haben", sagte Gästetrainer Peter Vollmann nach dem angestrebten Teilerfolg. "Wir freuen uns sehr über diesen Zähler", stellte er fest, schließlich hatte seine Mannschaft zuvor auswärts dreimal hintereinander verloren.

Sein Karlsruher Kollege Alois Schwartz trauerte später der Überlegenheit (vier Eckbälle in den ersten zehn Minuten) und den Chancen seiner Schützlinge in der Anfangsphase der Partie nach. Eine Führung wiederum hätte gegen die tiefstehenden Gäste wie ein "Dosenöffner" wirken können, sagte der KSC-Coach. Nach einer Ecke von Marvin Wanitzek scheiterte aber zunächst Anton Fink an dem in Karlsruhe geborenen Gäste-Keeper Daniel Bernhardt. Den Nachschuss wiederum drückte Marcel Mehlem, der später seine fünfte Gelbe Karte sah und am nächsten Samstag in Jena gesperrt ist, an den Aalener Querbalken (9.). Anschließend verflachte die Partie zusehends.

"Wir sind trotzdem gut drauf"

"Wir haben zu viel in die Breite gespielt", erklärte Schwartz die offensive Harmlosigkeit seiner Mannschaft. Der VfR wiederum konzentrierte sich in erster Linie auf seine Abwehrarbeit und zeigte erst gar kein großes Interesse, nach vorne zu spielen. Erst kurz vor der Pause kam Aalen zu seiner ersten und einzigen Chance aus dem Spiel heraus: Rico Preißinger flankte von links und Luca Schnellbacher köpfte nur haarscharf am KSC-Tor vorbei (44.).

In der zweiten Halbzeit sollte und wollte der KSC eigentlich mehr in die Tiefe spielen. Aber Szenen wie jene, in der Fabian Schleusener von Torben Rehfeldt kurz vor der Strafraumgrenze nur durch ein Foul gestoppt werden konnte (51.), "hatten wir zu selten", räumte Schwartz hernach ein. Trotzdem hätte der KSC Mitte der zweiten Hälfte (64. Föhrenbach, 71. Schleusener, 73. Fink, 77. Mehlem, 77. Schleusener) und in der Nachspielzeit (92. Gordon) noch gewinnen können. Aber dass mal "so ein Glücksding" reinrutscht, wie Schwartz sagte, war den KSC-Profis in ihrem letzten Heimspiel des Jahres nicht vergönnt.

Trotzdem wurde der Karlsruher Cheftrainer auf der Suche nach positiven Gesichtspunkten des aus Karlsruher Sicht eher enttäuschenden Resultats fündig. "Meine Mannschaft hat zum neunten Mal in zwölf Spielen unter meiner Regie keinen Gegentreffer zugelassen. Das ist richtig gut." Außerdem blieb der KSC zu Hause ungeschlagen und hat seit sieben Spielen nicht mehr verloren. "Darauf können wir aufbauen", meinte Marvin Wanitzek. "Wir sind trotzdem gut drauf", stellte der Mittelfeldspieler fest und versprach, in Jena und am Freitag danach in Osnabrück "alles mitzunehmen, was geht".

KSC: Uphoff - Bader, Gordon, Pisot, Föhrenbach - Marcel Mehlem, Wanitzek - Camoglu (68. Lorenz), Muslija (90.+1 Luibrand) - A. Fink (82. Stroh-Engel), Schleusener.

VfR Aalen: Bernhardt - Traut, Geyer, Rehfeldt, T. Schulz - Preißinger - Bär, Welzmüller (81. Stanese), Lämmel, Vasiliadis (90. Schorr) - Schnellbacher (81. Wegkamp).

Schiedsrichter: Alexander Sather (Grimma) - Zuschauer: 10093 - Gelbe Karten: Bader (4), Marcel Mehlem (5)/Welzmüller (3), Rehfeldt (3), Vasiliadis (4).