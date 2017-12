Adrian Vollmer dreht die Partie

"Am Ende ist mir einfach ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir das Spiel hier am Ende gewonnen haben. Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns," resümierte Gästetrainer Sascha Reiß nach der Begegnung. Die Hausherren gingen in der ersten Halbzeit nach einem Konter durch Steven Herbote (29.) in Führung. Gerade vor dem Seitenwechsel hatte Mörsch ein Chancenplus, wobei die Gäste deutlich mehr Ballbesitz hatten. In der 38. Minute nutze Adrian Vollmer eine der wenigen Chancen zum 1:1-Ausgleich.

Nach dem Pausentee wurden die Gäste stärker und erarbeiteten sich Chance um Chance. Eine davon nutze erneut Adrian Vollmer zum Siegtreffer. Fabio Celentano hatte nur eine Minute vor dem Gegentreffer die Riesenchance, Mörsch auf die Siegerstraße zu bringen, agierte bei seinem Abschluss aber zu hastig. Am Ende steht der SV Mörsch dennoch mit leeren Händen da. "Ich bin absolut zufrieden mit meiner Mannschaft und unserem Auftritt heute. Klar, am Ende wäre mir lieber gewesen, wenn wir einen Punkt ergattert hätten. Letztendlich sehe ich, dass wir im Vergleich zum Hinspiel deutlich näher an ein Team wie Linx herangerückt sind", so Blicker.

Am Samstag steht das letzte Spiel vor Weihnachten an. In der richtungsweisenden Partie in Stadelhofen heißt es noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren, um die wichtigen Punkte mit nach Mörsch zu nehmen.

1. SV Mörsch: Hegele - Celentano, Preine, Baumann, Lehel (57. Schwarz), Würz, Heck (62. Kerling), Herbote, Leiss, Weßbecher, Kyei.

SV Linx: Riedinger - Kopf, Rubio (78. Dussot), A. Vollmer, Henkel (87. Recht), Schmider, Venturini (90.+2. Braun), Klemm, Kopf, Merkel, M. Vollmer (66. Göser).

Schiedsrichter: Tobias Bartschat (Untermünstertal) - Zuschauer: 150 - Tore: 1:0 Herbote (29.), 1:1, 1:2 Adrian Vollmer (38., 83.). (phis)