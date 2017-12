Baden Rhinos verspielen Führung

Gegen Bietigheim war besonders das erste Drittel von enormem Tempo geprägt. Den besseren Start erwischten dabei die Gäste, die durch Mathias Vostarek bereits in der zweiten Minute zur Führung abstauben konnten. Doch die Rhinos hatten in Cedrick Duhamel nur 71 Sekunden später schon die Antwort parat und egalisierten den Spielstand. Der an diesem Abend gut aufgelegte Kanadier in Reihen der Nashörner war auch weitere 78 Sekunden später zur Stelle und traf in eigener Unterzahl zur Hügelsheimer Führung.

Als sich die Rhinos in der neunten Minute mit einem Spieler mehr auf dem Eis befanden, bewies Duhamel auch ein feines Auge und passte zu Dennis Walther, der per Direktabnahme auf 3:1 erhöhte. Bietigheim wirkte in dieser Phase konsterniert. Hätte Björn Groß seinen Gewaltschuss unter statt über die Querlatte gehämmert, wer weiß, welchen Verlauf das Spiel genommen hätte. So aber konterte Bietigheim und kam durch Cedrick Platz zum glücklichen Anschluss, als Goalie Sebastian Trenholm beim Klärungsversuch über den Puck schlug und dieser über die Linie rutschte (17.). Nun gewannen die Ellentäler wieder Oberwasser und drängten auf den Ausgleich. Eine Minute vor Ablauf des ersten Drittels gewann erneut Vostarek ein Duell gegen seinen Gegenspieler und glich zum 3:3-Pausenstand aus.

Hatten die Schiedsrichter im ersten Durchgang nur eine Strafe vergeben, änderte sich dies im zweiten Drittel schlagartig: Fünfmal schickte das Gespann einen Hügelsheimer, zweimal einen Bietigheimer in die Kühlbox. So büßte das Spiel leider etwas an Fluss ein, was der Spannung dennoch keinen Abbruch tat. Einzig Bietigheim gelang in der 30. Minute durch Fabjon Kuqi ein Überzahltreffer zum 3:4.

Der Schlussabschnitt war ein Hin und Her: Beide Teams hatten gute Möglichkeiten für weitere Treffer, der aber erst fünf Minuten vor dem Ende durch Bietigheims Timo Heintz zum 3:5 fallen sollte. Doch die Rhinos bekamen drei Minuten vor dem Ende die Chance in Überzahl. Duhamel war mit seinem dritten Treffer in den Torwinkel zum 4:5 erfolgreich. Die Sekunden verrannen und eine Minute vor dem Ende nahm ESC-Trainer Terry Trenholm seinen Torwart zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Duhamel bot sich die Gelegenheit, doch sein Schuss kam nicht durch die Verteidigung. Den Konter nutzte Timo Heintz ins leere Tor zum 4:6-Endstand. (ndm)