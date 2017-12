In der deutschen Spitze angekommen

Sich mit nur 15 Jahren für die deutsche U-19-Rangliste im Badminton zu qualifizieren, ist eine beachtenswerte Leistung. Mit diesem Wissen konnte Xenia Kölmel jüngst in Hövelhof (Nordrhein-Westfalen) befreit aufschlagen. Mit dieser Ausgangslage kämpfte sich die Gaggenauerin als ungesetzte Teilnehmerin bis ins Endspiel vor - und das ohne einen Satz abzugeben. Im Viertelfinale traf Kölmel auf Maria Kuse, ein langjähriges Mitglied in der Nationalmannschaft und eine Gegnerin, die sich in der Spitze des deutschen Badminton etabliert hat. Kölmel zeigte sich laut Mitteilung aber unbeeindruckt und spielte mutig. Mit 21:17 und 21:12 zahlte sich diese Einstellung aus, und der Halbfinaleinzug war perfekt. Auch die 18-jährige Annalena Diks konnte der Murgtälerin an diesem Tag nicht das Wasser reichen, der Weg ins Finale war für Kölmel nun frei.

Im Endspiel trafen Gegensätze aufeinander: Auf der einen Seite stand die 18-jährige Stine Küspert in ihrer letzten Jugendsaison, Topfavoritin auf den Titel und an Nummer eins gesetzt. Auf der anderen Seite war die 15-jährige Xenia Kölmel, ungesetzt. Doch entgegen den Erwartungen in der Halle war das Endspiel kein Selbstläufer für die erfahrene Küspert. Spielerisch waren die Finalistinnen auf einem ähnlichen Niveau und so ging der erste Satz sogar in die Verlängerung. Kölmel brachte ihre Leistung auf den Platz und konnte mit einem 25:23-Satzerfolg in Führung gehen. Danach spielte Küspert allerdings ihre Erfahrung aus und entschied den zweiten Satz mit 21:17 für sich. Auch der dritte Satz war lange offen, aber auch hier profitierte Küspert von ihrer Erfahrung und setzte sich mit 21:16 gegen die drei Jahre jüngere Kölmel durch.

Mit ihrer Silbermedaille sowie der Gewissheit, in der deutschen Spitze angekommen zu sein, ist Kölmel allerdings hoch zufrieden. So geht sie voller Vorfreude zum deutschen U-17-Rangliste-Turnier am 11. November, bei dem sie beim Aufeinandertreffen gegen Gleichaltrige zu den Topfavoriten auf den Titel zählt. (red)