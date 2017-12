Gut gespielt, aber zweimal verloren Trotz zweier guter Leistungen brachte der Doppelspieltag für den ESC Hügelsheim keine Punkte. Nach der 4:6-Heimniederlage am späten Freitagabend gegen Spitzenreiter Bietigheim reichte die bisher beste Mannschaftsleistung der Saison beim Gastspiel in Zweibrücken ebenfalls nicht aus, um Zählbares mit ins Badische zu nehmen. Gegen den amtierenden Meister unterlagen dezimierte Rhinos mit 3:5. Nachdem am Sonntag stündlich Krankmeldungen bei Trainer Terry Trenholm eingingen, machten sich 13 Feldspieler auf den Weg in die Pfalz. Gegen die beste Heimmannschaft der Liga standen die Rhinos sehr kompakt, ließen kaum Chancen der Hausherren zu und setzten ihrerseits gefährliche Konter. Torlos ging es in den Mittelabschnitt, ab dem nicht nur Tore, sondern auch Strafzeiten fallen sollten. Gerade als die Rhinos wieder komplett waren, stand Liga-Topscorer Ken Matheson goldrichtig und staubte zur 1:0-Führung ab (29.). Eine Minute später befanden sich die Rhinos erneut in Unterzahl, Marc Lingenfelser erhöhte auf 2:0. Die 700 Zuschauer fanden daran Gefallen, kamen aber erst richtig in Wallung, als der Hauptschiedsrichter plötzlich das Ruder herumriss und nun drei Strafen gegen Zweibrücken aussprach. Dennis Walther (31.) und Andreas Druzhinin (37.) nutzten jeweils die numerische Überlegenheit und stellten den Ausgleich her. Die Strafzeitenlotterie war aber noch nicht beendet und so durften sich die Hornets vor der zweiten Pause erneut versuchen und nutzten auch dieses Mal die Überzahl zum 3:2 (Cuzner, 39.). Der Schlussabschnitt blieb hochspannend: Zuerst erzielte Lingenfelser das 4:2 (43.), doch Druzhinin hielt keine zwei Minuten später seinen Schläger perfekt in den Schuss von Rösch und fälschte zum 4:3 ab. Zweibrückens neu verpflichtetem Kanadier Brad Cuzner war es in der 51. Minute vorbehalten, den 5:3-Endstand zu markieren. Doch noch war die Partie nicht vorbei: Die Rhinos kämpften nach Kräften und hielten auch körperlich gut dagegen, was in der 57. Minute in einer Keilerei gipfelte. Hierbei zeigte der Schiedsrichter allerdings kein gerechtes Strafmaß und ließ einen Hornissenspieler ungeschoren davonkommen. Die erhoffte Überzahl für die Rhinos blieb aus und Zweibrücken spielte den Vorsprung geschickt über die Zeit. Die drei Niederlagen in Folge gilt es für die Airparkcracks, nun abzuschütteln. In Stuttgart sowie anschließend zweimal gegen Mannheim sind drei Siege Pflicht, um im Rennen um die Playoff-Plätze den Anschluss zu halten. (ndm)

